Sinvemal denuncia estado crítico de escuelas en el estado Lara #7Sep

El Sindicato de Maestros del estado Lara (Sinvemal) informó sobre el estado deplorable de las instituciones educativas en la región, a pesar de los llamados realizados a las autoridades para aprovechar el período vacacional en labores de mantenimiento.

La Secretaria general de Sinvemal, Hilda Peña señaló que las escuelas no cumplen con las condiciones mínimas para garantizar la seguridad e integridad física de estudiantes y personal.

Según el mapeo realizado por Sinvemal, ninguno de los municipios atendió los casos críticos de infraestructura durante el receso escolar.

Esta falta de acción, afirma el sindicato, se traduce directamente en una «mala calidad educativa», ya que afecta la seguridad de la comunidad escolar, incluyendo alumnos, docentes, personal administrativo y obrero.

Además de las fallas estructurales, Peña también enfatizó la precaria situación de los comedores escolares. Señalando que estos no garantizan una alimentación balanceada, limitando las comidas a «un arroz sin sal, sin aliño, o granos sin sal y sin aliño.»

De esta manera la representante de Sinvemal subrayó la necesidad de que los niños, niñas y adolescentes reciban una dieta completa, que incluya proteínas, verduras y frutas, para un desarrollo adecuado.

