Verstappen logra una victoria dominante en el Gran Premio de Italia, su tercera victoria de la temporada #7Sep

Max Verstappen consiguió una victoria dominante en el Gran Premio de Italia el domingo por delante de los aspirantes al título y compañeros de equipo de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

Fue la primera victoria desde mayo para Verstappen, y solo la tercera de la temporada, y coronó un maravilloso fin de semana en Monza para el cuatro veces campeón del mundo, que había marcado la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1 en la pista el sábado para conseguir la pole position.

«¡Fue increíble, chicos! ¡Bien hecho a todos!», dijo Verstappen por la radio del equipo. «Lo hicimos de maravilla. ¡Qué fin de semana tan increíble! Podemos estar muy orgullosos».

Max Verstappen gana el GP de Italia por tercera vez

McLaren impone las reglas papaya

Norris fue segundo, a casi 20 segundos de Verstappen, lo que redujo la diferencia con Piastri en la lucha por el título a 31 puntos. Había comenzado el día a 34 puntos del piloto australiano, quien no estaba contento después de que le ordenaran dejar pasar a su compañero de equipo hacia el final de la carrera.

El cambio se produjo después de que Norris tuviera una parada en boxes lenta, lo que pareció poner en mayor peligro sus posibilidades de título cuando salió detrás de su compañero de equipo, pero McLaren le ordenó a Piastri que dejara pasar al piloto británico, lo que hizo a pesar de quejarse de la decisión en la radio del equipo.

Leclerc y Hamilton luchan por honrar a los tifosi

Charles Leclerc y Lewis Hamilton, de Ferrari, tuvieron una sólida actuación en la carrera de casa del equipo. Animado por los apasionados tifosi, vestidos de rojo, Leclerc terminó cuarto, mientras que Hamilton remontó posiciones en la salida para cruzar la meta en sexto lugar, tras salir décimo tras una penalización de cinco puestos en la parrilla.

Charles Leclerc en el Gran Premio de Italia

Norris estaba desesperado por recuperarse de un desastroso GP de Holanda, donde se retiró por un inusual problema de motor. Partiendo desde la segunda posición en Monza, forcejeó con Verstappen desde el principio y se vio obligado a salirse a la hierba en la primera curva.

«Siempre supe que sería una buena pelea contra Max, y lo fue», dijo Norris. «Uno de esos fines de semana en los que somos un poco más lentos, pero fue una buena pelea y la disfruté».

Pelea entre Verstappen y Norris

A Verstappen le ordenaron que devolviera el lugar y así lo hizo, pero el piloto de Red Bull recuperó el liderato al comienzo de la cuarta vuelta, superando a Norris en la primera curva.

A partir de ahí, la victoria fue prácticamente un camino de rosas para Verstappen. Se quedó brevemente detrás de los McLaren tras entrar en boxes en la vuelta 38, pero recuperó el liderato cuando Piastri entró en boxes en la vuelta 46, seguido por Norris una vuelta después.

