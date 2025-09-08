Avance | Devotos de la Divina Pastora celebraron este lunes sus 322 años de devoción pastoreña #8Sep

- Publicidad -

Devotos de María Divina Pastora se congregaron hoy, 8 de septiembre, en el pueblo de Santa Rosa para celebrar el 322 aniversario de la devoción a la Divina Pastora. El evento, marcado por la alegría y la fe, reunió a la comunidad para rendir homenaje a una de las advocaciones marianas más veneradas en Venezuela.

​La celebración coincide con la natividad de la Virgen María. Según Oberto Montenegro, miembro de la Sociedad de la Divina Pastora de Santa Rosa, la festividad es una muestra del profundo amor que el pueblo de Barquisimeto siente por su patrona.

“El pueblo una vez más está demostrando su amor a la madre”, expresó Montenegro.

Origen de la devoción pastoreña

«​La devoción a la Divina Pastora, que tiene sus raíces en Sevilla, España, comenzó a partir de un sueño que tuvo un fraile capuchino. La primera procesión se realizó en un día como hoy, pero la imagen de la Virgen estaba pintada sobre un estandarte. La tradición se extendió con el tiempo, llegando a Venezuela primero a Caracas y posteriormente a Barquisimeto, donde echó raíces en el pueblo de Santa Rosa» expresó Montenegro.



De esta manera describió la advocación como una representación de María que guía a los fieles, sus «ovejas», hacia el «pastor grande», Jesús.

Celebración religiosa

​La jornada festiva incluirá una Santa Eucaristía a las 6 de la tarde, presidida por el arzobispo de la Arquidiócesis de Barquisimeto, Monseñor Polito Rodríguez. Los asistentes esperan con fervor el momento cumbre de la celebración, que fortalecerá los lazos de fe y comunidad.

La emotiva conmemoración reafirma la profunda conexión espiritual que existe entre la Divina Pastora y sus seguidores, quienes la consideran un faro de esperanza y guía en sus vidas.

