Con exitoso encuentro: ACIT promueve el liderazgo y la innovación empresarial en Carora #8Sep

La Asociación de Comerciantes e Industriales de Carora (ACIT) transformó el Teatro Alirio Díaz en un centro de conocimiento y networking empresarial con la celebración de su primer Encuentro de Innovación y Liderazgo Gerencial. El evento, que atrajo a una diversa audiencia de emprendedores, gremialistas y líderes del sector, tuvo como objetivo principal fortalecer las capacidades de la comunidad empresarial de la región.

Gelsomino Mattia, presidente de ACIT, dio la bienvenida a los asistentes, seguido por una intervención inspiradora de Felipe Cappozzolo, presidente de Fedecámaras. Cappozzolo destacó que la gente es la «verdadera riqueza del siglo XXI», haciendo un llamado a los presentes a creer en el potencial de Carora y su talento humano.

La jornada continuó con una serie de ponencias enriquecedoras. La asesora empresarial Karem Castellanos subrayó que el 85% del éxito profesional depende de las habilidades blandas. La psicóloga Misvely Pereira, por su parte, hizo un llamado a enfocarse en la productividad, no solo en estar ocupados, destacando la importancia de la gestión del tiempo y el bienestar mental.

En el ámbito tecnológico y comercial, Ana Corona presentó el concepto de marketing digital 360, fusionando estrategias tradicionales y digitales, mientras que María Da Silva profundizó en la poderosa relación entre ventas y un servicio de calidad. Gisela Carmona introdujo a la audiencia en el mundo de la Inteligencia Artificial, presentándola como un «copiloto» para potenciar nuestras capacidades y mencionando herramientas como Gemini de Google.

El momento culminante del evento fue la charla de Guillermo Bervins, quien, con su conmovedora historia de superación personal y amor por la vida, ofreció una profunda y emotiva lección a todos los presentes. El encuentro concluyó reafirmando el compromiso de la ACIT con el crecimiento y la capacitación de la comunidad, demostrando que el futuro de Carora se construye a través de la innovación y el liderazgo empresarial.

