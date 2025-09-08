Fedecámaras afina detalles del proyecto de expansión productiva y empleo #8Sep

- Publicidad -

Fedecámaras se encuentra afinando los detalles del anteproyecto de impulso estratégico para la expansión productiva y el empleo, anunció este lunes el presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, confirmando que la institución trabaja sobre uno de los objetivos que tiene dentro de la organización empresarial.

Con esta iniciativa, Fedecámaras formulará al Ejecutivo nacional un plan de trabajo que permita impulsar la inversión privada y la productividad en todo el país, dijo el dirigente gremial en Fedecámaras Radio.

«El proyecto para la expansión productiva y el empleo se encuentra en fase teórica. Las Fedecámaras regionales van a recibir un instructivo para que puedan recopilar la data necesaria para la fase práctica. Luego de que las Fedecámaras regionales se reúnan con las cámaras afiliadas y tengan toda esa información, se vuelve a la Fedecámaras nacional y con esos datos nutrimos el informe del proyecto», mencionó Capozzolo.

El líder gremial señaló que, hasta los momentos, el proyecto consta de una serie de propuestas, a saber:

Incorporación masiva de las tecnologías disruptivas.

Necesidad de marcos normativos ágiles, seguros y alineados con los estándares internacionales. «Este es un tema, netamente, que debemos conversar con las autoridades porque depende del cambio de actitud que podamos lograr» declaró el presidente de Fedecámaras .

. Fortalecimiento de los mecanismos públicos y privados para la capacitación continua.

Generación de ecosistemas de financiamiento modernos que integren lo tradicional y lo disruptivo.

Promoción de una cultura empresarial y social orientada hacia la innovación, la sostenibilidad y el trabajo colaborativo.

Durante la entrevista, el vocero adelantó que el documento deberá estar listo para el mes de octubre del 2025. «Por lo tanto, pudiéramos tener el proyecto publicado para el Consejo Nacional de Fedecámaras a realizarse durante el mes de diciembre. Es decir, a partir del año que viene vamos a irnos a lo profundo de Venezuela. Debemos llevar nuestro plan de inversión y empleo hasta el último rincón, hasta la última alcaldía», concluyó.

