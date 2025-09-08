FOTOS | Portuguesa celebra con fervor los 373 años de la aparición de la Virgen de Coromoto #8Sep

- Publicidad -

El estado Portuguesa se vistió de gala para conmemorar el 373 aniversario de la aparición de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Miles de devotos y visitantes se han congregado para participar en las festividades religiosas y culturales.

Las celebraciones iniciaron el sábado con la tradicional cabalgata llanera, un evento emblemático que rinde homenaje a la Virgen con las costumbres de la región. La jornada contó con una masiva participación de jinetes y comunidades que recorrieron las principales calles de la ciudad, llenando el ambiente de devoción y alegría.

El punto culminante de las actividades se vivió este lunes, con las principales celebraciones que atrajeron a una gran cantidad de feligreses, no solo del estado Portuguesa, sino también de diversas partes del país. Las misas y procesiones centrales destacaron por la fe inquebrantable de los asistentes, quienes se unieron en oración para honrar a su patrona.

Para asegurar el bienestar de todos los participantes, las autoridades locales han dispuesto un operativo de seguridad de gran envergadura. Un total de 1.940 efectivos de diferentes cuerpos de seguridad están desplegados en la zona para garantizar la protección y el orden público durante las festividades.

La conmemoración de los 373 años de la aparición de la Virgen de Coromoto reafirma su importancia como un símbolo de fe y tradición para el pueblo venezolano, uniendo a comunidades en torno a una de las devociones más arraigadas del país.

