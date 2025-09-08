OPINIÓN Feminismo verdadero vs. falso #8Sep

- Publicidad -

Esta semana, en el distrito de Hortaleza, en Madrid, una muchachita de 14 años fue violada en un parque por un “mena” (acrónimo de “menor extranjero no acompañado”) natural de Marruecos y de 17 años de edad. En repetidas oportunidades los vecinos han denunciado motines, inseguridad, robos, actos de violencia e irregularidades en general -hasta un incendio- de los menores que habitan en el Centro de Protección y Acogida del barrio. A principios del verano uno de estos “menas” había quemado a otra menor en Canarias. Unas semanas después, hubo una violación de otra menor en Alcalá de Henares donde un inmigrante es el mayor sospechoso. Pero el gobierno no sólo ha hecho caso omiso, sino que ha prohibido las denuncias. En 2021, cuando el centro aún era mixto, tuvieron que separar a las muchachas de los varones por las repetidas denuncias de acoso sexual que, obviamente, no ha parado.

El gobierno se llena la boca diciendo que “tienen una serie de normativas y reglas diseñadas para garantizar la protección y el bienestar de estos jóvenes”. Y una maestra los defiende y dice que, por cada cien muchachos, los rebeldes y violentos son cinco o seis. ¡Pero a esos hay que aplicarles las normativas con más razón todavía y eso no lo han hecho! Cuando los vecinos se quejan los tildan de “racistas”. ¡Racismo el que hay dentro del este centro de Hortaleza donde se enfrentan magrebíes y subsaharianos! “Se llevan mal y se pelean frecuentemente” declaró otra de las profesoras.

El periodista Carlos Cuesta reveló estos aterradores datos del Ministerio del Interior: “Datos de la memoria de 2023, los últimos que tenemos. Y los últimos, por cierto, que tiene cerrados el gobierno). Arrestos totales en el año 2023: 24,552. ¿Cómo se reparten por nacionalidades? 77,2% procedentes o protagonizados por gente de nacionalidad española, natural o adquirida. El 22,8% restante, por los extranjeros. Y ahí entra el gobierno y entra el Partido Socialista y dice, «Por tanto, queda demostrado que todos los que decís que se incrementa la delincuencia cuando hay inmigración ilegal sois unos malvados y asquerosos racistas». Bien, ¿saben lo que ocurre? Pequeño detalle. El 22,8% de esos arrestos tuvieron que ser de extranjeros cuando resulta que la población extranjera representa en España cerca del 12%. Se lo voy a repetir, que el 12% comete casi el 23% (de los delitos)”. ¡Y son cifras del gobierno!

Una joven madrileña, hastiada de tanta impunidad, estalló de cólera frente a las cámaras de televisión y cargó contra las feministas, sobre todo el mensaje iba dirigido a Irene Montero, ex ministra de igualdad y ahora flamante eurodiputada. “No hay peor cosa que un corrupto, una feminista de etiqueta y un tonto con un discurso barato… No se preocupa por las mujeres que están en la calle y luego se denomina feminista”.

“Feminista de etiqueta”, ¡me gustó el término! ¡Y es que hay tantas! Esas que salen todos los 8 de marzo a gritar consignas con retóricas carentes de profundidad, aunque pidan igualdad de género y de reivindicaciones salariales. Esas que no usan maquillaje y llevan melenas en las axilas y en la ingle “porque son feministas”. Esas que se adhieren a cualquier causa que no es la suya y la defienden con más ardor que hasta la propia, y que termina volviéndose, en ocasiones, más un vehículo para otras agendas políticas o sociales y diluye el foco en la verdadera lucha por la igualdad de género. Esas que se enchufan de lo que puedan, se gastan el presupuesto en todo, menos en sus congéneres que dicen defender.

Pues esta chica las calló. Y dejó muy claro que el verdadero feminismo se basa en principios fundamentales de igualdad y justicia, cuyos objetivos incluyen la eliminación de la desigualdad de género, la lucha contra la violencia de género, la promoción de la salud y derechos reproductivos, así como la defensa de la educación y la autonomía económica de las mujeres. Es verdadero feminismo es el que aboga, no sólo por los derechos de las mujeres, sino también por la comprensión y el apoyo a las realidades que enfrentan. Es el que se esfuerza por escuchar y aprender de las experiencias vividas de las mujeres de diversas procedencias para traducirlo en acciones concretas, campañas y propuestas que buscan cambios significativos en la legislación y la sociedad. Esto incluye el activismo, la creación de conciencia y la colaboración con otras organizaciones que persiguen objetivos similares.

Yo no sé cuándo el mundo cambiará, si es que algún día cambia. Las perspectivas alrededor del mundo son espeluznantes. Vamos retrocediendo a toda velocidad. Con mayor razón necesitamos hoy de un feminismo verdadero.

Carolina Jaimes Branger

@cjaimesb

