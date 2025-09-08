Venezuela avanza a la final del ‘Mundial de Desayunos’ de Ibai Llanos con la arepa #8Sep

- Publicidad -

El 7 de septiembre, el creador de contenido español Ibai Llanos anunció que Venezuela logró clasificar a la final del Mundial de Desayunos, un torneo que se ha convertido en tendencia global en redes sociales. La arepa, representando al país caribeño, superó en votación a Bolivia por un estrecho margen de poco más de 300.000 votos.

En total, Venezuela obtuvo 5.531.000 votos, distribuidos en 3,2 millones en TikTok, 1,8 millones en Instagram y 531 mil en YouTube. Bolivia, por su parte, acumuló 5.219.000 votos.

Una final con sabor latinoamericano

Con este resultado, Venezuela disputará la final contra Perú, que presentó su tradicional pan con chicharrón. El plato peruano venció a Chile en la otra semifinal con una participación récord de 9.837.000 votos, la cifra más alta del torneo hasta ahora.

Ibai Llanos destacó que entre los cuatro semifinalistas se sumaron más de 28 millones de votos, superando a los 26 millones de los cuartos de final. “Esto está siendo una auténtica locura, pero todo tiene que llegar a su fin con la gran final entre el pan con chicharrón y las arepas. Lo único que sé es que los dos son increíblemente buenos”, comentó el streamer.

La propuesta venezolana para la gran final

La propuesta que defenderá a Venezuela es la arepa reina pepiada, un relleno icónico de pollo desmenuzado, mayonesa y aguacate. Sin embargo, también se mostraron otras versiones emblemáticas como la arepa de carne mechada, acompañada de malta, bebida muy popular en el desayuno venezolano.

La gran final del Mundial de Desayunos se celebrará este lunes 8 de septiembre a la 1:00 pm (hora de Venezuela). Desde ese momento, los usuarios podrán votar en las plataformas digitales de Ibai para elegir al campeón de esta edición.

Un fenómeno viral en redes sociales

El torneo, que inició el 18 de agosto, ha trascendido lo gastronómico para convertirse en un fenómeno cultural y viral. Las votaciones no solo han movilizado a comunidades enteras, sino que también han involucrado a figuras públicas, marcas y hasta políticos como el presidente chileno, Gabriel Boric.

Con el choque entre la arepa venezolana y el pan con chicharrón peruano, la final promete ser uno de los eventos digitales más comentados de la semana en redes sociales.

