- Publicidad -

La isla de Margarita fue el epicentro de una vibrante manifestación de fe este 8 de septiembre, con miles de feligreses congregados para celebrar a su patrona, la Virgen del Valle. El nuncio apostólico Alberto Ortega presidió la misa central en el Campo Eucarístico, en una ceremonia que resaltó la inquebrantable devoción del pueblo venezolano, bajo el lema «María, dulce esperanza«.

Lea también: VIDEO | Miles de fieles en Margarita honran a la Virgen del Valle en su tradicional bajada

- Publicidad -

Durante su homilía, el nuncio expresó su alegría y admiración por la fe del pueblo venezolano. «Es una característica que aprecio mucho, un pueblo muy mariano, con muchísimo amor a la Virgen, y eso es una bendición, porque ella siempre nos lleva a Jesús«, afirmó. Ortega elogió la calidez de los margariteños y la belleza de la diócesis, describiendo la experiencia como un momento conmovedor que fortalece la fe y la unidad entre los creyentes.

La devoción a la Virgen del Valle fue descrita por el nuncio como una manifestación sincera de fe que «toca el corazón, mueve y cambia la vida«. Ortega, quien había escuchado de antemano sobre la magnitud de la festividad, aseguró que sus expectativas fueron superadas, calificando la celebración como «un momento realmente bonito, que llena el corazón de las personas».

Lea también: VIDEO | Madrid se prepara para la emotiva celebración de la Virgen del Valle

Por último, el nuncio también se refirió a la inminente canonización de los beatos venezolanos, en particular del doctor José Gregorio Hernández, noticia que ha llenado de júbilo a la nación. Subrayó la relevancia de esta canonización como un «regalo precioso» y un momento de gracia para Venezuela, destacando la figura de José Gregorio como un símbolo de unidad y esperanza.

VIDEO | Devoción y esperanza marcan la festividad de la Virgen del Valle en Margarita #8Sep pic.twitter.com/CQ0fjPAOse — Elimpulso.com (@elimpulsocom) September 8, 2025

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí