VIDEO | La violinista María Virginia García celebra los 496 años de Maracaibo con un homenaje en Pico Espejo #8Sep

La ciudad de Maracaibo celebró este 8 de septiembre su aniversario número 496 y la violinista zuliana María Virginia García lo conmemoró de una manera muy especial. Desde el Pico Espejo, en la Sierra Nevada de Mérida, a 4.765 metros sobre el nivel del mar, interpretó con su violín la icónica gaita “Háblame de Maracaibo”, en honor a la “tierra del sol amado”.

El gesto, capturado en un video compartido en su cuenta de Instagram, rápidamente emocionó a sus seguidores, quienes aplaudieron su amor por las tradiciones zulianas.

Un mensaje con raíces

“El 8 de septiembre se engalana la tierra del sol amado para su aniversario y a cualquier distancia de casa el zuliano lo valora y lo celebra. Aunque esté a 4.765 metros sobre el nivel del mar, rodeada de nieve y con los dedos congelados, con una gaita puedo sentir el calorcito del Zulia que tanto queremos”, escribió la artista en la publicación que acompañó la emotiva interpretación.

La “violinista gaitera”

Conocida en redes sociales como la “violinista gaitera”, María Virginia García se ha dado a conocer por fusionar el violín con piezas emblemáticas de la música tradicional zuliana. Su estilo particular la ha llevado a viralizarse en distintas oportunidades, conquistando no solo a los marabinos, sino también a un público internacional que conecta con su propuesta artística.

El homenaje desde las alturas no solo celebró un nuevo aniversario de Maracaibo, sino que también reafirmó la fuerza de la identidad zuliana más allá de las fronteras geográficas. Con su música, María Virginia García recordó que, sin importar la distancia, la gaita sigue siendo un puente que une a los hijos de la tierra del sol amado.

