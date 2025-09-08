Buscar
APOYAR

VIDEO | La violinista María Virginia García celebra los 496 años de Maracaibo con un homenaje en Pico Espejo #8Sep

Carmenmilagro Aulino
Por Carmenmilagro Aulino

-

DestacadosNoticiasActualidad
- Publicidad -

La ciudad de Maracaibo celebró este 8 de septiembre su aniversario número 496 y la violinista zuliana María Virginia García lo conmemoró de una manera muy especial. Desde el Pico Espejo, en la Sierra Nevada de Mérida, a 4.765 metros sobre el nivel del mar, interpretó con su violín la icónica gaita “Háblame de Maracaibo”, en honor a la “tierra del sol amado”.

El gesto, capturado en un video compartido en su cuenta de Instagram, rápidamente emocionó a sus seguidores, quienes aplaudieron su amor por las tradiciones zulianas.

- Publicidad -

Un mensaje con raíces

El 8 de septiembre se engalana la tierra del sol amado para su aniversario y a cualquier distancia de casa el zuliano lo valora y lo celebra. Aunque esté a 4.765 metros sobre el nivel del mar, rodeada de nieve y con los dedos congelados, con una gaita puedo sentir el calorcito del Zulia que tanto queremos”, escribió la artista en la publicación que acompañó la emotiva interpretación.

La “violinista gaitera”

Conocida en redes sociales como la “violinista gaitera”, María Virginia García se ha dado a conocer por fusionar el violín con piezas emblemáticas de la música tradicional zuliana. Su estilo particular la ha llevado a viralizarse en distintas oportunidades, conquistando no solo a los marabinos, sino también a un público internacional que conecta con su propuesta artística.

El homenaje desde las alturas no solo celebró un nuevo aniversario de Maracaibo, sino que también reafirmó la fuerza de la identidad zuliana más allá de las fronteras geográficas. Con su música, María Virginia García recordó que, sin importar la distancia, la gaita sigue siendo un puente que une a los hijos de la tierra del sol amado.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
#PulsoEmpresarial Buzz Marketing
Carmenmilagro Aulino
Carmenmilagro Aulino
Periodista en El Impulso desde 2023.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

- Publicidad -

Debes leer

#PulsoEmpresarial Buzz Marketing

Al hablar de buzz marketing o marketing viral nos referimos a la transmisión de un mensaje, a través de redes sociales, por ejemplo, si vemos una imagen que nos gusta en instagram y lo primero que pensamos es compartir con otro consumidor y este consumidor a su vez también le da compartir; allí estamos en presencia del buzz marketing.

#OPINIÓN Feminismo verdadero vs. falso #8Sep

Activistas venezolanos cumplen una semana en huelga de hambre frente a la CPI #8Sep

#OPINIÓN Inventario de la Iglesia de San Juan Bautista del Portillo de Carora en 1952 #8Sep

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.