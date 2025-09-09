Agosto 2025: El tercer mes más caliente en la historia #9Sep

- Publicidad -

El Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), señala que agosto de este año se posicionó como el tercer mes más cálido a nivel global desde que se llevan registros. Este periodo no solo estuvo marcado por temperaturas extremas, sino también por una intensa ola de calor en el suroeste de Europa, que provocó numerosos incendios forestales.

Según la noticia publicada en albertonews, la temperatura media global alcanzó los 16,60 °C, lo que representa un aumento de 0,49 °C en comparación con la media del periodo 1991-2020. Aunque agosto de 2024 fue 0,22 °C más fresco que el mes pasado, la temperatura global de este año sigue siendo 1,29 °C superior a la media preindustrial (1850-1900).

Entre junio y agosto, la temperatura promedio fue la tercera más alta registrada, con un incremento de 0,47 °C respecto a la media de 1991-2020, solo superada por los veranos de 2023 y 2024. Copernicus destacó que las temperaturas han estado mayormente por encima de la media, especialmente en el hemisferio norte.

Ola de calor e incendios en Europa

Samantha Burgess, subdirectora de Copernicus indicó que el suroeste de Europa experimentó la tercera ola de calor del verano, que se vio acompañada de devastadores incendios forestales. También subrayó la urgencia de reducir emisiones y la necesidad crítica de adaptarse a eventos climáticos extremos que son cada vez más frecuentes e intensos.

También, la publicación señala que a nivel europeo, el verano boreal (junio a agosto) fue el cuarto más cálido registrado, con temperaturas 0,90 °C por encima de la media de 1991-2020. En agosto, la temperatura media en Europa fue de 19,46 °C, lo que representa 0,30 °C más que la media de ese mes en el mismo periodo, aunque no logró entrar en el top 10 de los agostos más cálidos.

La península ibérica y el suroeste de Francia fueron particularmente afectados por la ola de calor. Sin embargo, el noreste de España, el sur de Francia, Alemania, Suiza, gran parte de Italia y Escandinavia tuvieron un agosto más húmedo que la media, mientras que Europa occidental, central y meridional experimentó condiciones más secas.

Temperaturas del mar y hielo en los polos

La temperatura de la superficie del mar en la parte central del planeta alcanzó 20,82 °C, el tercer valor más alto registrado para agosto, aunque 0,16 °C por debajo del récord del año pasado. A pesar de esto, el mar sigue estando inusualmente caliente.

En cuanto al hielo en los polos, Copernicus reportó un retroceso en el mar Ártico, que se dirige hacia su mínimo de superficie helada, con un nivel 12 % por debajo de la media de 1991-2020, marcando así el octavo valor más bajo para agosto. Por otro lado, el mar Antártico también mostró una reducción en su superficie helada, alcanzando un 7 % por debajo de la media, lo que representa el tercer registro más bajo para un mes de agosto.

Alejandra García/ Pasante

