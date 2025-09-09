AMTT: Pasaje estudiantil y de la tercera edad se mantiene gratuito #9Sep

- Publicidad -

La Autoridad Metropolitana de Tránsito Terrestre (AMTT) ha salido al paso de una ola de rumores que han generado confusión en la ciudadanía. A través de un video, el director del organismo, Nelson Torcate, desmintió la información que circula en redes sociales y grupos de mensajería sobre un acuerdo para el cobro de un pasaje reducido a estudiantes y adultos mayores.

“Quiero informarles que anda circulando por personas malintencionadas un rumor de un supuesto acuerdo en el que los adultos mayores deben viajar exonerados, y los estudiantes de primaria, secundaria y preescolar viajan con medio pasaje de lunes a viernes únicamente con el uniforme,” declaró Torcate.

El director de la AMTT fue enfático al ratificar que la normativa vigente no ha cambiado. “El pasaje de estudiantes y adultos mayores se mantiene totalmente gratuito,” precisó. Asimismo, recordó que los estudiantes solo deben portar su uniforme para hacer uso del beneficio, mientras que los adultos mayores deben mostrar su cédula de identidad.

Torcate aprovechó la oportunidad para enviar una clara advertencia al sector transporte. “Aquel transportista que se atreva a hacer un incremento no autorizado del transporte, corre el riesgo de la revocatoria inmediata de la carta de servicio,” enfatizó.

Finalmente, el director de la AMTT hizo un llamado a la población a no caer en desinformación y a utilizar los canales oficiales para verificar cualquier rumor. Instó a la ciudadanía a denunciar a los transportistas que no respeten la normativa vigente, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos de los usuarios del transporte público.

