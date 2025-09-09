Bono Arquidiocesano 2025 busca fortalecer la labor pastoral en Lara #9Sep

- Publicidad -

Trabajo de: www.radiofeyalegrianoticias.com

Este año 2025 vuelve el Bono Arquidiocesano al estado Lara, una iniciativa solidaria de la comunidad católica para fortalecer la labor pastoral y recaudar fondos para el sostenimiento del Seminario Mayor Divina Pastora, junto a las parroquias de la entidad.



Monseñor Polito Rodríguez Méndez, arzobispo de Barquisimeto, lideró una rueda de prensa el pasado sábado 6 de septiembre en las instalaciones de la Curia Arquidiocesana, en la que presentó los detalles del evento para este año.



Dejó claro la importancia y los alcances del bono sobre la promoción de las vocaciones y las necesidades propias del trabajo evangelizador en la iglesia local.



“Esto forma parte de nuestro plan pastoral y sus dimensiones para que la iglesia arquidiocesana pueda crecer”, remarcó monseñor.

- Publicidad -

Las tickeras del Bono Arquidiocesano serán distribuidas en más de 100 parroquias, 25 vicarías, colegios católicos y comercios de Barquisimeto. Tendrá un costo de 15 dólares y permitirá a los feligreses colaboradores participar en un sorteo con atractivos premios.



El pago del bono será a tasa anclada del Banco Central de Venezuela (BCV) y se puede pagar en divisas. Cada parroquia realizará sus estrategias y métodos de recaudación para facilitar el proceso a los feligreses.



Cabe destacar que los fondos recaudados con este bono serán en un 40% para cada parroquia y un 60% para la Arquidiócesis, esto para mejoras en las iglesias, la formación de los seminaristas regulares, los nuevos aspirantes y de las actividades pastorales de cada comunidad.



Entre los 20 premios a repartir este año, se encuentran dos vehículos cero kilómetros marca Toyota, tres motocicletas, un viaje a Margarita para dos personas, un teléfono Smart, dinero en efectivo, una computadora, un televisor plasma, una nevera, una cocina, un aire acondicionado Split, una lavadora automática, una bicicleta, un kit de aplicación para sonido profesional y un combo de artículos del hogar.



El sorteo se realizará el próximo 6 de diciembre, en un evento macro en las instalaciones del Complejo Ferial Bicentenario de Barquisimeto, junto a actividades para recaudar fondos.

Bono Arquidiocesano 2024 tuvo una efectividad del 96%

El arzobispo de Barquisimeto, monseñor Polito Rodríguez Méndez, junto a los párrocos Gabriel Trejo y Balbino Angulo, explicaron el alcance que lograron el pasado 2024 con el lanzamiento del Bono Arquidiocesano, resaltando que la efectividad fue de 96% sobre lo recaudado.



Un total de un millón de dólares, menos el 4% de margen de ganancia, hicieron casi 960 mil dólares distribuidos en las parroquias de la entidad, la curia y también se restó el monto de los premios.



Monseñor remarcó que “el sostenimiento de la iglesia y sus diferentes planes pastorales, es a través de los Bonos Arquidiocesanos».

Más de 70 seminaristas larenses fueron beneficiados desde noviembre del 2024, hasta julio de este año, sobre alimentación y otras necesidades, explicó el arzobispo.



“Ánimo, este año lograremos juntos el éxito de este bono, en cada parroquia y comunidad larense. Tenemos muchas necesidades en la arquidiócesis y diócesis, pero organizados y conscientes llegaremos a esa meta para avanzar en muchos asuntos”, finalizó monseñor.

Trabajo de: Radio Fe y Alegría Noticas

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí