Detrás de las mortales protestas en Nepal por la prohibición de las redes sociales se esconde la ira por la corrupción y el nepotismo #9Sep

- Publicidad -

El gobierno de Nepal respondió con fuerza letal a la escalada de protestas violentas por la prohibición de las populares plataformas de redes sociales. La indignación pública por la prohibición y la muerte de 19 manifestantes el lunes provocó la renuncia del primer ministro y expuso el profundo descontento por la corrupción.

El primer ministro KP Sharma Oli también revocó la prohibición de corta duración después de que los manifestantes volcaran su ira contra los políticos incendiando las casas de algunos de los principales líderes del país.

- Publicidad -

Las protestas, lideradas principalmente por adolescentes y adultos jóvenes, revelaron un resentimiento más amplio en Nepal, donde muchas personas están cada vez más enojadas con el gobierno por una variedad de cuestiones, principalmente relacionadas con la corrupción y la frustración por el nepotismo en la política del país.

Las protestas por la prohibición de las redes sociales fueron solo un catalizador. La frustración por la gestión del país lleva mucho tiempo latente. La gente está muy enfadada y Nepal se encuentra en una situación muy precaria», declaró Prateek Pradhan, editor de Baahrakhari, un sitio web de noticias independiente nepalí.

Descontento por la prohibición de las redes sociales y la corrupción

Las manifestaciones en Nepal han sido llamadas la protesta de la Generación Z, que generalmente se refiere a las personas nacidas entre 1995 y 2010. Fueron en gran medida una respuesta a la prohibición que entró en vigor la semana pasada y al intento más amplio del gobierno de regular las redes sociales a través de un proyecto de ley que requiere que las plataformas se registren y se sometan a la supervisión y regulaciones locales.

El proyecto de ley, que aún no se ha debatido plenamente en el parlamento, ha sido ampliamente criticado por ser una herramienta de censura y castigo para quienes expresan sus protestas en línea. Organizaciones de derechos humanos lo han calificado como un intento del gobierno de limitar la libertad de expresión y violar los derechos fundamentales.

Al mismo tiempo, las protestas también fueron un punto de inflexión de un sentimiento de larga data contra los políticos, sus familias y las preocupaciones por la corrupción.

En las semanas previas a la prohibición, una campaña en redes sociales, en particular en la plataforma de videos TikTok, puso de relieve el lujoso estilo de vida de los hijos de los políticos, destacando las disparidades entre los ricos y los pobres de Nepal. Los manifestantes los criticaron por ostentar sus lujosas posesiones en un país donde la renta per cápita es de 1400 dólares al año.

Las críticas generalizadas por la incapacidad del gobierno para perseguir algunos casos importantes de corrupción y crear más oportunidades económicas para los jóvenes también aumentaron la indignación. La tasa de desempleo juvenil en Nepal fue del 20 % el año pasado, según el Banco Mundial.

“Todos estos problemas han generado insatisfacción entre los jóvenes nepaleses. No vieron otra opción que salir a la calle”, dijo Pradhan.

La peor violencia en décadas

Los disturbios son los peores en décadas en la nación himalaya, enclavada entre India y China. Además, son mucho más violentos que los de 2006, cuando un levantamiento obligó al exrey de Nepal a abandonar su régimen autoritario. Al menos 18 personas murieron en la violencia. Dos años después, el parlamento votó a favor de abolir la monarquía.

Con el paso de los años, muchos nepaleses se han sentido frustrados con la república, afirmando que no ha logrado generar estabilidad política.

A principios de marzo, dos personas murieron cuando partidarios del ex rey de Nepal se enfrentaron con la policía durante una manifestación en Katmandú para exigir la restauración de la monarquía.

Aunque Oli dimitió el martes, no está claro si los manifestantes cesarán, ya que muchos de ellos también han pedido la disolución del gobierno. Tal medida podría generar mayor inestabilidad en Nepal, que ha tenido 13 gobiernos desde 2008.

“Ahora será necesario diseñar rápidamente un acuerdo de transición que incluya figuras que aún mantengan credibilidad entre los nepaleses, especialmente entre los jóvenes del país”, dijo Ashish Pradhan, asesor principal del International Crisis Group.

Los manifestantes exigen un cambio mayor

La violenta respuesta de las fuerzas de seguridad parece haber exacerbado aún más las tensiones. El martes, las protestas se extendieron a otras partes de Nepal, incluyendo los suburbios de Katmandú.

El manifestante Nima Tendi Sherpa, de 19 años, recibió un disparo en el brazo por parte de la policía el lunes. Declaró que las protestas comenzaron pacíficamente, pero se tornaron violentas cuando las fuerzas de seguridad empezaron a disparar contra los manifestantes que intentaban romper las barricadas policiales.

“No les guardo rencor a los policías. Simplemente cumplían con su deber, obedeciendo órdenes. Pero estoy furioso con quienes dieron esas órdenes”, dijo Sherpa. “Ahora que el fuego ya ha comenzado, creo que debe continuar hasta que logremos la verdadera libertad”.

Pradhan, el editor de noticias, dijo que las últimas protestas parecen tener un propósito mayor y reflejan los levantamientos liderados por jóvenes en los vecinos Bangladesh y Sri Lanka que derrocaron a ambos gobiernos.

«Parece que la gente está harta de cómo han ido las cosas. Quieren un cambio», dijo.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí