Diáspora venezolana: El 60% de los migrantes no tienen su pasaporte vigente #9Sep

El 60% de la diáspora no ha actualizado su pasaporte, lo que afecta su situación migratoria
Tomás Páez, sociólogo y coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, indicó que los venezolanos ocupan el primer lugar en solicitudes de asilo y acotó que el 93% de las peticiones de asilo hechas por los venezolanos se concentran en España.

Según la nota publicada en Banca y negocios, el coordinador destacó que de las 400.000 peticiones de este año, que significan una reducción en comparación a las globales del año pasado, la venezolana es la que más crece y de manera significativa.

El especialista atribuye la preferencia por España a razones históricas, como la presencia de España en Venezuela durante varios siglos, el idioma, la cultura y las facilidades que ofrece España, que necesita aproximadamente 300.000 migrantes por año para acompañar el desarrollo económico.

Lea también: Alerta de Cejil: 40 pasaportes fueron anulados en Venezuela como medida de represión

En la publicación, Tomás Páez enfatizó que en el caso venezolano en España se utilizan mecanismos internos como la reunificación familiar y la protección humanitaria. Páez también puntualizó que el 90% restante de la diáspora venezolana se encuentra distribuida entre Latinoamérica, Europa y Medio Oriente.

Igualmente, en la nota difundida aseguró que en México ha crecido el número de solicitudes de asilo por parte de los venezolanos. Añadió que «más del 55% o 60% de los venezolanos no tienen el pasaporte actualizado, lo que afecta sus procesos de regularización en los países de acogida«.

Lea también: Saime autoriza a familiares a retirar pasaportes de venezolanos en el extranjero

Luisana Mejia / Pasante

