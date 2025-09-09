Diáspora venezolana: El 60% de los migrantes no tienen su pasaporte vigente #9Sep

- Publicidad -

Tomás Páez, sociólogo y coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, indicó que los venezolanos ocupan el primer lugar en solicitudes de asilo y acotó que el 93% de las peticiones de asilo hechas por los venezolanos se concentran en España.

Según la nota publicada en Banca y negocios, el coordinador destacó que de las 400.000 peticiones de este año, que significan una reducción en comparación a las globales del año pasado, la venezolana es la que más crece y de manera significativa.

El especialista atribuye la preferencia por España a razones históricas, como la presencia de España en Venezuela durante varios siglos, el idioma, la cultura y las facilidades que ofrece España, que necesita aproximadamente 300.000 migrantes por año para acompañar el desarrollo económico.

En la publicación, Tomás Páez enfatizó que en el caso venezolano en España se utilizan mecanismos internos como la reunificación familiar y la protección humanitaria. Páez también puntualizó que el 90% restante de la diáspora venezolana se encuentra distribuida entre Latinoamérica, Europa y Medio Oriente.

Igualmente, en la nota difundida aseguró que en México ha crecido el número de solicitudes de asilo por parte de los venezolanos. Añadió que «más del 55% o 60% de los venezolanos no tienen el pasaporte actualizado, lo que afecta sus procesos de regularización en los países de acogida«.

Luisana Mejia / Pasante

