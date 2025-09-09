El ejército israelí insta a la evacuación total de la ciudad de Gaza antes de la operación militar ampliada #9Sep

- Publicidad -

El ejército israelí instó el martes por la mañana a una evacuación total de la ciudad de Gaza antes de su planeada ofensiva ampliada en la ciudad norteña, donde cientos de miles de personas luchan bajo condiciones de hambruna.

Fue la primera advertencia para una evacuación total de la ciudad en la actual ronda de combates. Anteriormente, el ejército había advertido a ciertas zonas de la ciudad de Gaza que evacuaran antes de operaciones o ataques concentrados.

Los periodistas de Associated Press vieron el martes más automóviles y camiones que en días anteriores pasando del norte al sur de Gaza, cargados con suministros y personas, pero ninguna evacuación generalizada.

Israel afirma que varias torres fueron destruidas en la ciudad de Gaza

Israel afirmó haber demolido 50 rascacielos en Gaza en los últimos dos días, acusando a Hamás de utilizarlos como infraestructura militar. El lunes, el primer ministro Benjamín Netanyahu calificó la demolición de los rascacielos como «solo la introducción, solo el comienzo de la principal operación intensiva: la incursión terrestre de nuestras fuerzas».

Los equipos de respuesta rescataron a dos sobrevivientes y extrajeron dos cuerpos de uno de los edificios demolidos el martes por la tarde, según la defensa civil, parte del Ministerio del Interior dirigido por Hamás.

La defensa civil dijo que otras personas permanecen atrapadas bajo los escombros y que los rescatistas no han podido llegar a ellas debido a la falta de equipo.

Las demoliciones forman parte de la intensificación de la ofensiva de Israel para tomar el control de lo que describe como el último bastión restante de Hamás, instando a los palestinos a huir de partes de la ciudad de Gaza hacia una zona humanitaria designada en el sur del territorio.

A pesar de las advertencias, pocos palestinos se han marchado

Las advertencias del martes fueron las de evacuación más generalizadas en la actual ronda de combates. Las advertencias previas de Israel para abandonar barrios específicos han tenido poco impacto en una población agotada por los múltiples desplazamientos y que no tiene claro si trasladarse al sur de Gaza será realmente más seguro.

Se estima que hay un millón de palestinos en la zona norte de Gaza, alrededor de la Ciudad de Gaza, según el ejército israelí y las Naciones Unidas, lo que representa aproximadamente la mitad de la población de Gaza, de 2,1 millones. Hasta el 7 de septiembre, una coalición de grupos humanitarios que rastrean los movimientos en el norte de Gaza afirmó haber detectado 50.000 movimientos de personas que huyen hacia el sur. Un número similar correspondió a personas desplazadas dentro del norte de Gaza.

Los datos de la coalición, llamada Grupo de Gestión del Sitio, rastrean el movimiento a partir de relatos de testigos presenciales, publicaciones en las redes sociales e información de socios en el terreno, porque el acceso al norte de Gaza está muy restringido.

El portavoz militar, coronel Avichay Adraee, advirtió la semana pasada que la evacuación total de la ciudad de Gaza era «inevitable», afirmando que las familias que se desplazan al sur recibirían asistencia humanitaria. Sin embargo, los grupos de ayuda advirtieron que la infraestructura para apoyarlos era escasa.

Palestinos y supervivientes de rehenes protestan contra la operación israelí

Decenas de palestinos, incluidos médicos y personal sanitario, participaron el martes en una protesta en la ciudad de Gaza que rechazó las advertencias israelíes.

“Nunca abandonaremos nuestra tierra… los trabajadores de la salud no se irán y estamos pidiendo protección”, dijo el Dr. Muneer al-Boursh, director general del Ministerio de Salud de Gaza.

El Dr. Rami Mhanna, director general del Hospital Shifa, dijo que aunque la situación en la ciudad de Gaza era tensa, las instalaciones seguían abiertas.

“Hasta ahora, todo sigue igual”, declaró a AP tras la alerta de evacuación. “Pero el ambiente es tenso y hay una gran presión psicológica sobre el personal y los pacientes”.

Dijo que no notó desplazamientos dentro y alrededor del hospital.

En Jerusalén, las familias de los rehenes y ex cautivos en Gaza pidieron a los legisladores israelíes que detuvieran la ofensiva en la ciudad de Gaza.

“Estuve cautivo de Hamás durante 498 días y fui liberado mediante un acuerdo en febrero”, declaró Iair Horn, cuyo hermano, Eitan, sigue cautivo, ante la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knéset. “Si fui liberado mediante un acuerdo, entonces aparentemente esa es la manera correcta de liberar al resto de los rehenes que quedan”.

La ONU dice que cuesta al menos 1.000 dólares evacuar al sur de Gaza

La agencia humanitaria de las Naciones Unidas dijo que muchas familias no pueden evacuar incluso si quisieran, porque los sitios de desplazados están superpoblados y porque puede costar más de 1.000 dólares en transporte y otros costos mudarse al sur de Gaza, una cantidad prohibitiva para muchos.

Una iniciativa de la ONU para traer refugios temporales a Gaza dijo que más de 86.000 tiendas de campaña y otros suministros todavía estaban esperando autorización para ingresar a Gaza hasta la semana pasada.

La agencia de la ONU que supervisa a los refugiados palestinos dijo el martes que los ataques israelíes a torres residenciales en la ciudad de Gaza habían desplazado a docenas de familias, y muchas de ellas habían quedado «en las calles sin refugio ni necesidades básicas».

COGAT, el organismo de defensa israelí que supervisa la ayuda humanitaria a Gaza, informó que 1.500 camiones de ayuda humanitaria, principalmente con alimentos, entraron en Gaza la semana pasada, y que hay planes para traer 100.000 tiendas de campaña en las próximas semanas, muchas de las cuales esperan actualmente en Jordania. Las tiendas de campaña tuvieron que ser adaptadas para sustituir los postes metálicos, que según COGAT fueron reutilizados en cohetes utilizados por militantes, por postes de plástico.

La guerra en Gaza comenzó cuando militantes liderados por Hamás secuestraron a 251 personas el 7 de octubre de 2023 y asesinaron a unas 1200, en su mayoría civiles israelíes. Cuarenta y ocho rehenes permanecen en Gaza, y se cree que unos 20 de ellos siguen con vida.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado al menos a 64.522 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no especifica cuántos eran civiles o combatientes. Afirma que aproximadamente la mitad de los fallecidos eran mujeres y niños. Grandes zonas de las principales ciudades han quedado completamente destruidas y cerca del 90% de la población de unos dos millones de palestinos ha sido desplazada.

Dos adolescentes palestinos asesinados en Cisjordania

Dos niños palestinos de 14 años fueron asesinados el lunes en Cisjordania ocupada por Israel, según el Ministerio de Salud palestino con sede en Ramallah.

El ejército israelí afirmó que el incidente ocurrió en la ciudad de Yenín, en el norte de Cisjordania, donde varias personas se acercaron a los soldados israelíes de forma que «representaba una amenaza». La zona se encontraba bajo cierre militar y la entrada estaba prohibida en ese momento, indicó el ejército, sin proporcionar más información.

Ahmad Majarmeh, residente de Yenín, afirmó que los soldados israelíes comenzaron a disparar al azar contra un grupo de personas que habían acudido a recoger sus pertenencias de sus casas, que se vieron obligadas a abandonar meses atrás. Majarmeh indicó que su sobrino, Islam Majarmeh, fue una de las dos personas atrapadas en la retaguardia del grupo y que murió a causa de los disparos.

También en Cisjordania, Israel continúa la investigación sobre dos palestinos que abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén el lunes, matando a seis personas. Fue el ataque más mortífero contra civiles en Israel en casi un año.

Hamás se atribuyó la responsabilidad del ataque, aunque el servicio de seguridad interna israelí Shin Bet dijo que los dos atacantes no tenían vínculos militantes conocidos ni habían sido arrestados previamente.

El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo el martes que impuso sanciones a los familiares y residentes de las localidades de donde son los dos atacantes, ordenará la demolición de todos los edificios construidos sin permisos y canceló 750 visas de trabajo para los residentes de las localidades.

