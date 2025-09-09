El primer ministro de Nepal dimite tras la muerte de 19 personas en protestas contra la prohibición de las redes sociales y la corrupción #9Sep

- Publicidad -

El primer ministro de Nepal renunció el martes mientras las protestas contra una breve prohibición de las redes sociales se volvieron cada vez más violentas y se expandieron a críticas más amplias a su gobierno y acusaciones de corrupción entre la élite política del país del Himalaya.

Manifestaciones lideradas por jóvenes enojados por el bloqueo de varios sitios de redes sociales tomaron por asalto la capital del país el día anterior, y la policía abrió fuego contra la multitud, matando a 19 personas.

La prohibición se levantó el martes, pero las protestas continuaron . Los manifestantes incendiaron las casas de algunos de los principales líderes de Nepal y el edificio del Parlamento. El aeropuerto de la capital, Katmandú, fue cerrado, y helicópteros del ejército trasladaron a algunos ministros a lugares seguros.

A medida que las protestas se intensificaron, el primer ministro Khadga Prasad Oli dijo que renunciaría inmediatamente.

Las manifestaciones, llamadas la protesta de la Generación Z, comenzaron después de que el gobierno bloqueara plataformas, incluidas Facebook, X y YouTube, afirmando que las empresas no se habían registrado ni sometido a la supervisión gubernamental.

Pero incluso después de que los sitios volvieran a estar en línea, las manifestaciones continuaron, alimentadas por la ira por las muertes de manifestantes a manos de la policía y la creciente frustración con la élite política en la nación encajada entre China e India.

La atención se centra en el gobierno

Pero se intensificaron para reflejar un descontento más amplio. En particular, muchos jóvenes están indignados porque los hijos de líderes políticos —los llamados Nepo Kids— parecen disfrutar de un estilo de vida lujoso y numerosas ventajas, mientras que la mayoría de los jóvenes lucha por encontrar trabajo. Con un desempleo juvenil que rondaba el 20 % el año pasado, según el Banco Mundial, el gobierno estima que más de 2000 jóvenes abandonan el país cada día para buscar trabajo en Oriente Medio o el Sudeste Asiático.

“Estoy aquí para protestar contra la enorme corrupción en nuestro país”, dijo Bishnu Thapa Chetri, estudiante. “El país se ha vuelto tan malo que para nosotros, los jóvenes, no hay motivos para quedarnos”.

Videos compartidos en redes sociales mostraron a manifestantes golpeando al líder del Partido del Congreso Nepalés, Sher Bahadur Deuba, y a su esposa, Arzu Rana Deuba, actual ministra de Asuntos Exteriores. Ambos parecían sangrar, mientras que un video mostró al líder del partido siendo ayudado a ponerse a salvo. El partido es el más grande del país y forma parte de la coalición gobernante.

Los medios locales y vídeos en las redes sociales también mostraron a manifestantes atacando edificios gubernamentales y las residencias de los principales líderes políticos durante todo el martes.

El palacio presidencial, la residencia oficial del primer ministro y un edificio que alberga las oficinas del primer ministro y varios ministerios fueron incendiados. Una densa columna de humo se elevaba desde el edificio de oficinas del primer ministro.

Previamente, la residencia privada de Oli fue incendiada, al igual que las del presidente, el ministro del Interior y los Deubas. La casa del líder del opositor Partido Comunista de Nepal (Maoísta) también fue incendiada.

Algunos manifestantes culparon al gobierno por la apertura del fuego por parte de la policía y pidieron la destitución del cada vez más impopular primer ministro.

“Estamos aquí para protestar porque nuestros jóvenes y amigos están siendo asesinados; estamos aquí para asegurar que se haga justicia y que el régimen actual sea derrocado”, dijo Narayan Acharya, quien se encontraba entre los manifestantes frente al muro destrozado del edificio del parlamento el martes. “KP Oli debe ser expulsado”.

La policía dispara contra la multitud

Las manifestaciones del lunes aumentaron hasta decenas de miles de personas en Katmandú y la multitud rodeó el edificio del Parlamento antes de que la policía abriera fuego contra los manifestantes.

«¡Alto a la prohibición de las redes sociales! ¡Alto a la corrupción, no a las redes sociales!», coreaba la multitud, ondeando banderas nacionales.

Siete de los 19 muertos y decenas de heridos fueron trasladados al Centro Nacional de Trauma, el principal hospital del país.

“Muchos de ellos se encuentran en estado grave y parecen haber recibido disparos en la cabeza y el pecho”, dijo el Dr. Badri Risa, quien trabaja en el hospital. Las familias esperaban noticias de sus seres queridos mientras la gente hacía fila para donar sangre.

Antes de dimitir, Oli anunció que formaría un comité de investigación que presentaría un informe sobre el tiroteo en 15 días. Añadió que se indemnizaría a las familias de los fallecidos y que los heridos recibirían tratamiento gratuito.

La prohibición de las redes sociales se considera parte de una ofensiva más amplia

La violencia se desató mientras el gobierno de Nepal buscaba una mayor regulación de las redes sociales con un proyecto de ley que busca garantizar que las plataformas sean gestionadas adecuadamente, responsables y rindan cuentas. La propuesta ha sido ampliamente criticada como una herramienta de censura y para castigar a los opositores al gobierno que expresan sus protestas en línea.

El proyecto de ley exigiría a las empresas designar una oficina de enlace o un punto de contacto en el país. Organizaciones de derechos humanos lo han calificado como un intento del gobierno de limitar la libertad de expresión y los derechos fundamentales.

El requisito de registro se aplicó a aproximadamente dos docenas de redes sociales ampliamente utilizadas en Nepal.

Ni Google, propietaria de YouTube, ni Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, respondieron a las solicitudes de comentarios de The Associated Press. La plataforma X de Elon Musk tampoco respondió.

TikTok, Viber y otras tres plataformas se han registrado y han operado sin interrupción.

En 2023, Nepal prohibió TikTok por perturbar la armonía social y la buena voluntad, así como por difundir material indecente. La prohibición se levantó el año pasado después de que los ejecutivos de TikTok se comprometieran a cumplir con las leyes locales, incluida la prohibición de sitios pornográficos aprobada en 2018.

