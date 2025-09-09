Inameh: Venezuela espera la llegada de onda tropical 35 entre el 9 y 10 de septiembre #9Sep

- Publicidad -

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), anunció la aproximación de la onda tropical 35 en el territorio venezolano los próximos días. La onda tropical número 34 se espera que arribe a Venezuela entre el 9 y 10 de septiembre, ingresando por la Guayana Esequiba. Este fenómeno se presenta poco después del paso de la onda 33, que actualmente se encuentra sobre Centroamérica.

Según la reseña de El Diario, la onda tropical número 35 se desplaza desde el 8 de septiembre al este de las islas de Cabo Verde y se prevé su llegada al país entre el 14 y 15 de septiembre.

En la publicación, el presidente del Inameh, Reidy Zambrano, informó que la temporada de lluvias, que comenzó el 15 de abril, podría generar entre 55 y 60 ondas tropicales a lo largo del año 2025, de las cuales se estima que 40 a 45 podrían incidir directamente en el país. Este balance se produce en un contexto donde ya se han registrado afectaciones importantes en diversas regiones.

Zonas afectadas por la lluvia

Las precipitaciones de los últimos días, asociadas al paso de la onda tropical 33, han causado estragos en varias localidades. En la nota difundida, en el estado Carabobo, específicamente en el municipio Guacara, el alcalde Johan Castañeda reportó que un total de 93 familias resultaron afectadas. Indicó que las autoridades locales están desplegadas para asistir a los sectores más perjudicados.

Asimismo, en el estado Aragua, la gobernación ordenó el cierre preventivo de la vía hacia la costa desde el 5 de septiembre, debido a los derrumbes provocados por las lluvias. Señaló que los equipos de emergencia se centran en el despeje de vías, la poda controlada de árboles y la asistencia a las comunidades.

