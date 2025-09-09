Índice Bursátil Caracas cerró en 1.003,66 #9Sep

- Publicidad -

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este martes en 1.003,66 puntos con una variación de 14,20 puntos (-1,40%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.090,68 puntos, con una variación absoluta de 9,85 puntos (-0,47%) y el Índice Industrial cerró en 263,32 puntos (-7,24%).

Al final de la sesión, 10 acciones subieron de precio, 14 bajaron y 6 se mantuvieron estables.

En el mercado regular se negociaron 130.154 acciones por un monto de 9.481.829,44 bolívares, en el mercado a plazo se transaron 744.989 acciones por 84.943.549,18 bolívares, y en el alternativo el monto fue Bs 62.312,00, para un total de 94.487.690,62 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 943.208,28 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 317.107.729,98 bolívares.

