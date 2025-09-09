Inician asfaltado en vía afectada por las lluvias en Mérida #9Sep

- Publicidad -

Trabajo de: www.radiofeyalegrianoticias.com

La Gobernación del estado Mérida anunció el inicio de las obras de asfaltado en las principales carreteras que resultaron afectadas por las lluvias del pasado 24 de junio y así recuperar la transitabilidad en las zonas vulneradas.

En esta ocasión, atendieron la Troncal 7 ubicada en la localidad La Ceibita del municipio Santos Marquina, al norte del estado Mérida.

Mileidy Bastidas, secretaria para la Transformación de la Ciudad Humana, instancia dependiente del Ejecutivo regional, informó que esta acción se realiza de manera conjunta entre organismos públicos y privados.

“Estamos devolviendo una vía segura a merideños y visitantes. Con la aplicación de 600 toneladas de asfalto, garantizamos que las familias que nos elijan como destino puedan desplazarse con tranquilidad hacia los atractivos del páramo”, refirió Bastidas.

Por su parte, Balmore Otalora, alcalde del municipio Santos Marquina de Mérida, indicó que la meta es que la carretera trasandina pueda estar en las mismas condiciones que se encontraba cuando las lluvias provocaron la crecida del rio Chama que se llevó parte de la vía dejando solo un paso intermitente.

“En tiempo récord se logró restablecer la vialidad. Se está culminando con éxito la restitución al 100 %. Esto es una excelente noticia para el turismo”, señaló el alcalde.

