La Vinotinto a un paso del repechaje: todo se define en la última jornada #9Sep 

La emoción se siente en cada rincón del país. El sueño de ver a la Vinotinto en un Mundial de fútbol está más vivo que nunca. A pocas horas de su último partido de las eliminatorias sudamericanas, la selección de Venezuela tiene la clasificación a la repesca en sus manos. El camino no será sencillo, pero la posibilidad de un cupo en el Mundial de 2026 es real y el país entero se prepara para vivir una batalla final que podría cambiar la historia.

Un nuevo formato, una última oportunidad

Para el Mundial de 48 equipos de 2026, la FIFA implementó un nuevo formato de repechaje intercontinental. Este mini-torneo representa la última oportunidad para la Vinotinto de sellar su boleto a la cita mundialista. El torneo se jugará en marzo de 2026 en una sede neutral en Canadá, Estados Unidos o México, y contará con seis selecciones de diferentes confederaciones que lucharán por dos codiciados cupos.

Los seis equipos participantes serán: el séptimo de la Conmebol (la Vinotinto, si clasifica), un equipo de la AFC (Asia), uno de la CAF (África), uno de la OFC (Oceanía) y dos de la Concacaf (Norte y Centroamérica).

La batalla final: ¿quiénes serían los rivales?

Si la Vinotinto logra su cupo en el repechaje, se enfrentará a equipos con distintos estilos y fortalezas. Por la Concacaf, podría medirse ante selecciones con experiencia mundialista como Costa Rica o Panamá.

En Asia, la lucha es intensa, con equipos como Omán o Emiratos Árabes Unidos como fuertes candidatos. Por su parte, el fútbol africano, reconocido por su fuerza y velocidad, enviaría a su representante tras una dura fase de clasificación. Finalmente, Nueva Caledonia ya aseguró su lugar como el representante de Oceanía.

El partido decisivo: la Vinotinto con el destino en sus manos

La situación para Venezuela es clara y se definirá en esta última jornada. La Vinotinto necesita ganar su partido contra Colombia en el Monumental de Maturín para asegurar el séptimo lugar y su pase a la repesca. Sin embargo, si Bolivia empata o pierde, la clasificación de Venezuela quedará asegurada, sin importar el resultado del juego ante Colombia.

Este encuentro será crucial. La Vinotinto necesita el apoyo de su público y la mística de su «fortín» para conseguir los tres puntos. Con el destino en sus manos, el equipo de Fernando Batista se prepara para uno de los partidos más importantes de su historia.

El camino ha sido largo, lleno de desafíos, pero la Vinotinto ha demostrado ser un equipo con la capacidad de competir. Este repechaje no es un final, sino la oportunidad de oro para consolidar el crecimiento y hacer realidad el sueño de llegar a la gran cita del fútbol mundial.

