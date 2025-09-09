María Corina Machado lamenta accidente en el que 11 venezolanos fallecieron #9Sep

- Publicidad -

La líder opositora María Corina Machado lamentó este martes, a través de sus redes sociales, la muerte de 11 venezolanos en un accidente automovilístico que ocurrió ayer, 8 de septiembre, en el estado Bolívar.

María Machado escribió un mensaje dirigido a los familiares de las víctimas, luego de que un autobús tipo Encava se volcó e incendió en la Troncal 10 después de la población El Cintillo, municipio Roscio, estado Bolívar.

- Publicidad -

Leer más: María Corina Machado lamenta fallecimiento de miembro de Vente Venezuela

Según Machado, las 11 personas que murieron salieron el día de ayer del Terminal de Ciudad Bolívar con destino a El Dorado, un pueblo ubicado cerca de la frontera Venezuela con Brasil.

Además, la líder de la oposición mencionó que se desconocen las causas precisas del accidente, sin embargo, destacó el mal estado en que se encuentra la Troncal 10, así como la falta de mantenimiento del área automotriz del país.

Leer más: María Corina Machado llama a “luchar por la libertad y la paz de Colombia y Venezuela” para honrar la memoria de Miguel Uribe

Finalmente, María Corina Machado dedicó sus oraciones por los venezolanos fallecidos y por la pronta recuperación de quienes resultaron heridos en dicho accidente automovilístico.

Mis oraciones con los familiares y amigos de los 11 venezolanos que fallecieron ayer en un trágico accidente en la vía entre Upata y Guasipati, en el estado Bolívar.



Los fallecidos viajaban en un autobús que partió ayer del Terminal de Ciudad Bolívar con destino a El Dorado y… pic.twitter.com/mqW9h4MBQD — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 9, 2025

José Agustín Ibarra / Pasante

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí