Buscar
APOYAR

María Corina Machado lamenta accidente en el que 11 venezolanos fallecieron #9Sep

Pasante IMP
Por Pasante IMP

-

Nacionales
Dedicó un mensaje de apoyo a todos los familiares de los fallecidos en el accidente del estado Bolívar
- Publicidad -

La líder opositora María Corina Machado lamentó este martes, a través de sus redes sociales, la muerte de 11 venezolanos en un accidente automovilístico que ocurrió ayer, 8 de septiembre, en el estado Bolívar.

María Machado escribió un mensaje dirigido a los familiares de las víctimas, luego de que un autobús tipo Encava se volcó e incendió en la Troncal 10 después de la población El Cintillo, municipio Roscio, estado Bolívar.

- Publicidad -

Leer más: María Corina Machado lamenta fallecimiento de miembro de Vente Venezuela

Según Machado, las 11 personas que murieron salieron el día de ayer del Terminal de Ciudad Bolívar con destino a El Dorado, un pueblo ubicado cerca de la frontera Venezuela con Brasil.

Además, la líder de la oposición mencionó que se desconocen las causas precisas del accidente, sin embargo, destacó el mal estado en que se encuentra la Troncal 10, así como la falta de mantenimiento del área automotriz del país.

Leer más: María Corina Machado llama a “luchar por la libertad y la paz de Colombia y Venezuela” para honrar la memoria de Miguel Uribe

Finalmente, María Corina Machado dedicó sus oraciones por los venezolanos fallecidos y por la pronta recuperación de quienes resultaron heridos en dicho accidente automovilístico.

José Agustín Ibarra / Pasante

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
VIDEO | Instituciones de Barquisimeto fomentan alianza interdisciplinaria para una ciudad más verde #9Sep
Pasante IMP
Pasante IMP

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

- Publicidad -

Debes leer

VIDEO | Instituciones de Barquisimeto fomentan alianza interdisciplinaria para una ciudad más verde #9Sep

El Foro "Los Árboles también son ciudadanos" involucró a distintas instituciones y organizaciones de la ciudad para promover un enfoque multidisciplinario.

Primer Ministro de Nepal renuncia en medio de protestas contra el gobierno y la corrupción #9Sep

mercado regular

Índice Bursátil Caracas cerró en 1.003,66 #9Sep

Vente Venezuela confirma excarcelación de Miguel Guillén y bebé de dos años en Carabobo #9Sep

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.