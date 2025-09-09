Mateo Gabriel Pérez, talento venezolano de 7 años, gana plata en Olimpiada de Geometría #9Sep

- Publicidad -

Mateo Gabriel Pérez, un niño prodigio venezolano de tan solo 7 años, ha puesto en alto el nombre de su país al conseguir una medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Geometría 2025. El evento, organizado en línea desde Indonesia por el Organizing Center for STEM Olympiad (OSCO), congregó a cientos de mentes jóvenes de todo el mundo.

Para alcanzar este impresionante logro, Mateo demostró su destreza en una exigente ronda clasificatoria, superando a sus competidores y asegurando su lugar en la final. Su éxito es el resultado de casi dos meses de intensa preparación junto a la profesora Carol Jiménez, una joven venezolana que actualmente estudia astrofísica en el Reino Unido. Bajo su tutela, Mateo profundizó en temas avanzados de matemáticas, física y astronomía.

- Publicidad -

A pesar de su corta edad, Mateo Gabriel ya es conocido en sus redes sociales por su gran pasión por los números y la geografía. En ellas, comparte videos donde resuelve complejos ejercicios, dejando claro que su amor por el aprendizaje no tiene límites.

Este logro no solo resalta el talento innato de Mateo, sino también la dedicación y el esfuerzo que hay detrás de cada uno de sus pasos. Su historia es un recordatorio de que el potencial venezolano puede brillar en cualquier rincón del planeta.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí