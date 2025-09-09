Nuevos turistas rusos: Autoridades impulsan a Venezuela como destino turístico #9Sep

- Publicidad -

Un total de 455 nuevos turistas rusos de la operación chárter Moscú-Porlamar, a través de las empresas Pegas Touristik y Hover Tours, arribaron este lunes a Margarita, en el estado Nueva Esparta.

En ese sentido, la ministra de Turismo, Leticia Gómez, informó que también arribaron a la isla venezolana un grupo de visitantes y turoperadores y aseveró que la entidad se ha convertido en uno de los lugares más importantes para el turismo receptivo y el mercado internacional.

- Publicidad -

“Este viaje de familiarización forma parte de las acciones para seguir impulsando el posicionamiento turístico de Venezuela en el mercado ruso”, precisó.

Es importante puntualizar que los turistas rusos disfrutarán de las diversas playas que tiene la isla, así como también de las rutas turísticas, gastronomía y la cordialidad de la gente.

Las autoridades venezolanas, así como también los representantes del sector turístico mantienen su optimismo por el futuro de la isla de Margarita.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí