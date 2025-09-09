PulsoEmpresarial Solsica renueva su página web con más información y vías de interacción para el mercado venezolano

- Publicidad -

En la era digital, tu sitio web no es solo una página, es la columna vertebral de tu negocio. Para un sector tan dinámico como el tecnológico, es el escaparate que refleja tu innovación, confiabilidad y agilidad para resolver los problemas de tus clientes. Además, facilita la comunicación, esencial en sistemas críticos.

En este sentido, Corporación Solsica renovó su página web, un espacio digital que busca transformar la interacción con sus clientes, así como fortalecer su presencia en el mercado venezolano. María Alejandra Márquez, coordinadora de Mercadeo de la empresa, revela que la nueva plataforma no solo será un sitio para mostrar sus productos, sino un centro de información y comunicación bidireccional.

- Publicidad -

“La actualización responde a la necesidad de dinamizar la relación con los clientes”, afirma Márquez. La idea es expandir el catálogo en línea, incluyendo baterías junto con los tradicionales UPS (o Sistema de Alimentación Ininterrumpida), módulos de enfriamiento, racks y gabinetes que ofrece la corporación, así como los servicios de mantenimiento. Además, la web incorpora secciones de noticias, preguntas frecuentes, eventos, cursos y charlas. “Se busca que la información fluya desde sus aliados estratégicos, como los equipos de comunicaciones, hasta el público en general”, agregó.

Conexión directa

Una de las novedades más destacadas es la integración de canales de comunicación directa. Los usuarios podrán conectarse vía WhatsApp o Instagram con el personal de Solsica, facilitando la resolución de dudas y la atención de requerimientos en tiempo real. Este enfoque responde a la tendencia actual de priorizar la inmediatez y la accesibilidad.

Márquez estima que la renovación superará las capacidades de la versión anterior, ofreciendo una experiencia actualizada y visible, comparable a la de los perfiles de la compañía en redes sociales. “La meta es que la web refleje la realidad actual de la empresa, eliminando la brecha entre la información en línea y la disponible en otros canales”.

A pesar del auge de las redes sociales, la compañía que distribuye de forma exclusiva a Vertiv en Venezuela, reconoce el valor de un espacio digital propio y actualizado.

Para obtener mayor información sobre los productos y servicios de Solsica se puede visitar su página web www.solsica.com y sus cuentas en Instagram @corporacionsolsica y Facebook www.facebook.com/corporacionsolsica/

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí