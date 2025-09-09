Venezolanos encabezan solicitudes de asilo en Unión Europea #9Sep

- Publicidad -

www.runrun.es

Luego de una década en la que los sirios representaban el grueso de las peticiones, Venezuela pasó a ser el principal demandante de asilo en la Unión Europea durante el primer semestre de 2025, de acuerdo a un informe emitido por la Agencia Europea de Asilo publicado este lunes 8 de septiembre.

De acuerdo a datos de la agencia, en los primeros seis meses de este año se han presentado 399 mil solicitudes de asilo, un 23 % menos que el año anterior.

Según el documento emitido por la agencia con sede en Malta, España se convirtió en el segundo país donde más peticiones de asilo se presentaron entre enero y junio, solo superado por Francia.

En Francia se registraron 78.000 peticiones de asilo, le siguió España con 77.000, mientras que Alemania se situó en el tercer lugar con 70.000. Después se ubicaron Italia con 64.000 y Grecia con 27.000.

Las peticiones de asilo de los venezolanos en la Unión Europea aumentaron un 31% con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la de los sirios descendieron 66%.

De acuerdo al estudio, el descenso de las solicitudes en Alemania por parte de los ciudadanos de Siria se debe básicamente a la caída del régimen de Bachar al Asad.

Según la Agencia Europea de Asilo, los venezolanos tienden a solicitar asilo en España debido a la lengua común, la diáspora ya existente en ese país y la tendencia de las autoridades a otorgarles protección nacional.

El informe reveló que los venezolanos presentaron casi la totalidad de sus solicitudes en España (93%).

