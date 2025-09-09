Buscar
APOYAR

Venezolanos encabezan solicitudes de asilo en Unión Europea #9Sep

El Impulso
Por El Impulso

-

DestacadosNoticiasInternacionalesNacionales
Venezolanos presentaron casi la totalidad de sus solicitudes de asilo en España
- Publicidad -

Trabajo de: www.runrun.es

Luego de una década en la que los sirios representaban el grueso de las peticiones, Venezuela pasó a ser el principal demandante de asilo en la Unión Europea durante el primer semestre de 2025, de acuerdo a un informe emitido por la Agencia Europea de Asilo publicado este lunes 8 de septiembre.

- Publicidad -

De acuerdo a datos de la agencia, en los primeros seis meses de este año se han presentado 399 mil solicitudes de asilo, un 23 % menos que el año anterior.

Según el documento emitido por la agencia con sede en Malta, España se convirtió en el segundo país donde más peticiones de asilo se presentaron entre enero y junio, solo superado por Francia.

En Francia se registraron 78.000 peticiones de asilo, le siguió España con 77.000, mientras que Alemania se situó en el tercer lugar con 70.000. Después se ubicaron Italia con 64.000 y Grecia con 27.000.

Las peticiones de asilo de los venezolanos en la Unión Europea aumentaron un 31% con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la de los sirios descendieron 66%.

De acuerdo al estudio, el descenso de las solicitudes en Alemania por parte de los ciudadanos de Siria se debe básicamente a la caída del régimen de Bachar al Asad.

Según la Agencia Europea de Asilo, los venezolanos tienden a solicitar asilo en España debido a la lengua común, la diáspora ya existente en ese país y la tendencia de las autoridades a otorgarles protección nacional.

El informe reveló que los venezolanos presentaron casi la totalidad de sus solicitudes en España (93%).

Leer más en: Runrunes

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
La baja cobertura de vacunación sigue poniendo en riesgo vidas en Venezuela #9Sep
El Impulso
El Impulso

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

- Publicidad -

Debes leer

La baja cobertura de vacunación sigue poniendo en riesgo vidas en Venezuela #9Sep

El año 2025 avanza a su trimestre final y aún en Venezuela predomina la opacidad sobre la cantidad de vacunas aplicadas y también alertas desde los gremios científicos sobre la baja cobertura de vacunación. Aunque el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) ofrece vacunas esenciales de forma gratuita, como las del BCG, hepatitis B, polio, pentavalente viral, fiebre amarilla, sarampión y toxoide, las dosis que se suministran son insuficientes para atender la demanda.

¿Sin ley de juego local? Cómo reconocer un casino legal

#PulsoEmpresarial Kaiyi lanza oficialmente su SUV Premium X7 en Venezuela

Bono Arquidiocesano 2025 busca fortalecer la labor pastoral en Lara #9Sep

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.