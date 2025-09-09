Buscar
Vente Venezuela confirma excarcelación de Miguel Guillén y bebé de dos años en Carabobo #9Sep

Vente Venezuela informó que todavía están detenidos dos miembros de la familia Guillén. Exigió información sobre su sitio de reclusión y su libertad Foto: TalCual
La organización política Vente Venezuela confirmó la excarcelación de Miguel Ángel Guillén (17) y la bebé Nicole Palermo de dos años, la madrugada de este lunes 8 de septiembre.

En su cuenta en X, informó que se desconocen las condiciones de la excarcelación de los menores de edad.

Sin embargo, alertó que la señora Miriam Fernández (72) y su nieta, Chantal Guillén (21) siguen privadas de libertad.

«Ya son 4 días de zozobra y preocupación para sus familiares, quienes no tienen ningún tipo de información sobre ellas; no saben dónde están, ni en qué condiciones se encuentran».

Vente Venezuela denunció la violación de los derechos humanos de las dos mujeres que todavía permanecen detenidas y exigió su libertad.

La noche del sábado 6 de septiembre, organizaciones políticas y de derechos humanos denunciaron la detención arbitraria y desaparición forzada de los cuatro miembros de la familia Guillén, hecho ocurrido entre este 4 y 5 de septiembre de 2025, en el estado Carabobo.

Según detalló el Comité por la libertad de los presos políticos, la Policía Nacional Bolivariana ingresó sin orden judicial a la vivienda de la familia, ubicada en Paso Real, y se llevaron a Miriam Fernández y a su nieto Miguel Ángel Guillén.

Al día siguiente -según explicaron familiares- Miguel fue obligado a llamar a su hermana Chantal para que acudiera a la sede de la PNB en La Esmeralda. Ella se presentó junto a su hija Nicole, de dos años, y ambas quedaron detenidas sin justificación alguna.

En Venezuela, hasta el 26 de agosto, la organización Foro Penal había contabilizado 816 presos políticos, entre los que se encuentran cuatro adolescentes detenidos en el contexto de las protestas poselectorales del 28 de julio de 2024.

