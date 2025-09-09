Buscar
VIDEO | Guanare se vistió de fiesta para honrar a la virgen de Coromoto #9Sep

Nira López
Por Nira López

-

Cientos de feligreses se congregaron en el Santuario Nacional Basílica Menor Nuestra Señora de Coromoto para clausurar con un gran concierto la celebración de los 373 años de la aparición de la Virgen. 

El evento, que culminó con el canto de «Cumpleaños Feliz» en honor a la patrona de Venezuela, marcó el fin de una jornada de fe y devoción.

​La celebración principal tuvo lugar el pasado 8 de septiembre, fecha en la que se conmemora el avistamiento de la Virgen de Coromoto al cacique de la tribu Cospes.

Sin embargo, las actividades se extenderán hasta este jueves 11 de septiembre, día en que se llevará a cabo una solemne misa para conmemorar los 73 años de su Coronación Canónica. Se espera una gran afluencia de devotos en el santuario para la ocasión.

Nira López
Nira López

