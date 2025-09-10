Buscar
Corpoelec denuncia sabotaje eléctrico en el oriente del país y lo califica de «maniobra terrorista» #10Sep

El Impulso
Por El Impulso

-

DestacadosNoticiasNacionales
La empresa calificó el hecho como una "maniobra terrorista" destinada a atentar contra la paz y la estabilidad nacional, y afirmó que la rápida respuesta de sus trabajadores permitió restablecer la energía en la zona
La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) condenó un nuevo ataque contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), perpetrado este miércoles contra dos líneas de transmisión de 230 KV en la región oriental del país.

Según un comunicado oficial, este incidente se enmarca en lo que la corporación describe como una «nueva maniobra terrorista» cuyo objetivo es socavar la estabilidad y la paz de Venezuela. A pesar del ataque, la rápida intervención del personal de Corpoelec permitió restablecer el servicio eléctrico en la zona afectada.

Lea también: Cortes eléctricos aumentan en agosto, pero registra mejoras significativas en lo que va de 2025, según Activos por la Luz

El organismo señala que este sabotaje ocurre en un contexto de «defensa de la soberanía e independencia» y lo vincula a la «sistemática agresión del gobierno de Estados Unidos«, así como a acciones desestabilizadoras de «factores vinculados con la extrema derecha«.

En respuesta al incidente, los organismos de seguridad del Estado han iniciado una investigación exhaustiva para dar con los autores intelectuales y materiales del hecho. La corporación reitera su compromiso de seguir desplegando sus recursos técnicos y humanos para garantizar un servicio eléctrico confiable y continuo a toda la población venezolana, haciendo un llamado a la ciudadanía a mantenerse unida y alerta.

