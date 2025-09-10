El cielo de septiembre: Eclipse solar y el equinoccio de otoño #10Sep

- Publicidad -

Septiembre traerá una serie de eventos astronómicos, entre los cuales destaca el eclipse solar parcial programado para el 21 de septiembre. Este fenómeno ocurre cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol, y será visible en varios países de Latinoamérica, especialmente en el hemisferio sur.

Este es el segundo y último eclipse solar que se verá en 2025, y se producirá justo antes del equinoccio de septiembre, momento en el que el día y la noche tienen una duración similar en ambos hemisferios.

Dado que se trata de un eclipse parcial, sólo será visible desde ciertos lugares específicos del planeta. Es probable que la mayoría de las personas lo observen a través de transmisiones en línea. En Venezuela, aún no se ha confirmado si será visible en algunos estados del país.

Fecha y significado del equinoccio de septiembre

Conocido también como equinoccio de otoño, este fenómeno ocurrirá el 22 de septiembre de 2025. Según la revista National Geographic, el equinoccio se produce cuando el Sol se sitúa directamente sobre el ecuador terrestre, lo que hace que los días y las noches tengan aproximadamente la misma duración en todo el mundo: alrededor de 12 horas.

Esto generalmente sucede cuando la Tierra se encuentra en una posición que permite que la luz solar se distribuya de manera uniforme por todo el planeta.

Explorando el fenómeno de la luna de sangre

El 7 de septiembre se observó el segundo eclipse total de Luna de 2025, un fenómeno conocido como Luna de Sangre, debido a que este satélite natural adquiere un tono rojizo durante el evento. En Venezuela, el eclipse comenzó a las 2:28 PM y concluyó a las 7:55 PM (hora local).

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) explica que este tipo de fenómenos se produce cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite.

El color rojo se origina por el fenómeno físico denominado Dispersión de Rayleigh, que ocurre cuando la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre y se dispersa. Las longitudes de onda más cortas (como las azules) son desviadas, mientras que las longitudes más largas (rojas) logran atravesar y reflejarse en la Luna.

