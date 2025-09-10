El lunes 15 no habrá actividad bancaria por conmemorarse el Día de la Virgen de Coromoto #10Sep

- Publicidad -

El próximo lunes 15 de septiembre de 2025, no habrá actividad bancaria en Venezuela por conmemorarse el Día de la Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela (feriado bancario), de acuerdo con el calendario establecido por la Sudeban.

La festividad religiosa se celebra el jueves 11 de septiembre, pero de acuerdo con el calendario oficial de feriados bancarios 2025, publicado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), el feriado se traslada al siguiente lunes.

- Publicidad -

Durante esta jornada, las entidades financieras permanecerán cerradas, afectando la disponibilidad de servicios presenciales.

Aunque las agencias permanecerán cerradas, el 98% de las transacciones bancarias estarán disponibles a través de los canales digitales.

La Sudeban recomienda a las personas bancarizadas, ponerse en contacto con sus bancos respectivos, para conocer detalles de las actividades que puedan tener previstas para este día.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí