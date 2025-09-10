Foro Penal registra 823 presos políticos: 45 están en situación de desaparición forzada #10Sep

- Publicidad -

Un total de 823 personas permanecen detenidas en Venezuela por razones políticas, según el balance presentado por Foro Penal hasta el 8 de septiembre.

La oenegé señaló que se desconoce el paradero de 45 personas. En los últimos días, organizaciones políticas y de derechos humanos han advertido sobre el incremento de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en el país.

De igual manera, han denunciado el traslado de presos políticos sin informar su nueva ubicación. El pasado 6 de septiembre, el partido Voluntad Popular denunció el traslado de Freddy Superlano y Roland Carreño -presos en El Helicoide- y aseguró que se desconoce su paradero.

Foro Penal también registró 91 personas con nacionalidad extranjera detenidas en el país.

La oenegé lleva un registro que presenta detallado cada mes:

Hombres: 723

Mujeres: 100

Civiles: 653

Militares: 170

Adultos: 819

Adolescentes: 4

Encarcelados: 11

Excarcelados: 4

Condenados: 156

No condenados: 667

En su reporte, la organización informó que esta lista actualizada fue enviada a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas para su verificación y certificación.

