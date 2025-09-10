Foro Penal registra 823 presos políticos: 45 están en situación de desaparición forzada #10Sep

Trabajo de: www.talcualdigital.com
Un total de 823 personas permanecen detenidas en Venezuela por razones políticas, según el balance presentado por Foro Penal hasta el 8 de septiembre.
La oenegé señaló que se desconoce el paradero de 45 personas. En los últimos días, organizaciones políticas y de derechos humanos han advertido sobre el incremento de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en el país.
De igual manera, han denunciado el traslado de presos políticos sin informar su nueva ubicación. El pasado 6 de septiembre, el partido Voluntad Popular denunció el traslado de Freddy Superlano y Roland Carreño -presos en El Helicoide- y aseguró que se desconoce su paradero.
Foro Penal también registró 91 personas con nacionalidad extranjera detenidas en el país.
La oenegé lleva un registro que presenta detallado cada mes:
- Hombres: 723
- Mujeres: 100
- Civiles: 653
- Militares: 170
- Adultos: 819
- Adolescentes: 4
- Encarcelados: 11
- Excarcelados: 4
- Condenados: 156
- No condenados: 667
En su reporte, la organización informó que esta lista actualizada fue enviada a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas para su verificación y certificación.
