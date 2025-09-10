Buscar
APOYAR

Gustavo Petro: “Colombia no prestará su territorio para una invasión” #10Sep

Pasante IMP
Por Pasante IMP

-

Internacionales
El presidente de Colombia estuvo presente en la inauguración de un centro de cooperación policial internacional en la Amazonía
- Publicidad -

Durante la inauguración de un centro de cooperación policial internacional en la Amazonía, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó el despliegue naval de Estados Unidos en el mar Caribe para combatir el supuesto narcotráfico que existe en la región.

El Jefe de Estado del país cafetero, aseguró este martes 9 de septiembre, que “Colombia no prestará su territorio para una invasión. ¿Cómo vamos a permitir una invasión?”, enfatizó.

- Publicidad -

Petro cuestiona ataque de EE.UU. a embarcación en el Caribe 

Sin embargo, Petro insistió que la embarcación civil venezolana que Estados Unidos atacó, tiene que verse y ser tratada como un asesinato, y recalcó que los países suramericanos que no protestan por tal acto podrían sufrir consecuencias en el futuro.

América Latina, que es dueña del Caribe, no puede soportar eso y quedarse callada porque sino después las bombas caerán es en Bogotá, Río de Janeiro, Manaos y otras ciudades de la región”, afirmó el mandatario colombiano.

Insta a los países suramericanos apoyar a Venezuela

Seguidamente, Petro admitió que en Venezuela hay un problema político interno y que ni siquiera él ha reconocido los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado, no obstante agregó que ese conflicto hay que resolverlo con el diálogo y no con bombas.

Petro concluyó dirigiéndose al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y a la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, que los países de América Latina pueden estar distanciados y tener sus diferencias políticas, pero consideró que tienen que unirse para ayudar a Venezuela a resolver su crisis.

José Agustín Ibarra / Pasante

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
#OPINIÓN Red de Instituciones Larenses: ¿Cómo ayudar a quien no acepta ayuda? #10Sep
Pasante IMP
Pasante IMP

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

colegios-privados

Colegios privados no tienen problemas de personal para iniciar el nuevo año escolar #5Sep

Los colegios privados afiliados a la institución están preparados para iniciar el nuevo año escolar y acotó que muchos ya comenzaron administrativamente, reveló la...

Verstappen logra la pole para el GP de Italia por delante de Norris y Piastri #6Sep

Rick Davies, cofundador y cantante de Supertramp, muere a los 81 años #8Sep

Comunicado | FVM rechaza inicio escolar anticipado y exigen al ministro rectificar su decisión #5Sep

- Publicidad -

Debes leer

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.