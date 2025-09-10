Buscar
Índice Bursátil Caracas cerró en 1.012,00 puntos

Juan Bautista Salas
Nacionales
El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este miércoles en 1.012,00 puntos con una variación de 8,34 puntos (+0,83%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.111,42 puntos, con una variación absoluta de 20,74 puntos (+0,99%) y el Índice Industrial cerró en 262,63 puntos (-0,26%).

Al final de la sesión, 11 acciones subieron de precio, 15 bajaron y 2 se mantuvieron estables. 

En el mercado regular se negociaron 111.086 acciones por un monto de 3.679.622,65 bolívares, en el mercado a plazo se trazaron 435.593 acciones por 26.339.966,40 bolívares, y en el mercado alternativo el monto fue Bs 28.740,95 para un total de 30.048.330 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 7.538.284,96 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 591.431.883,25 bolívares.

