Inundaciones repentinas en Indonesia dejan al menos 11 muertos y 13 desaparecidos #10Sep

Rescatistas indonesios recuperaron los cuerpos de al menos 11 personas mientras que 13 estaban desaparecidas el miércoles después de que inundaciones repentinas azotaran dos provincias de la nación insular, dijeron las autoridades.

Las lluvias torrenciales que comenzaron el lunes provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en la provincia de Nusa Tenggara Oriental y en la isla turística de Bali.

Tres miembros de una familia fueron encontrados muertos después de que su casa fuera arrasada y cinco personas estaban desaparecidas el miércoles en el distrito de Nagekeo en Nusa Tenggara Oriental, dijeron las autoridades.

Inundaciones afectan distritos de Bali

En Bali, los rescatistas recuperaron ocho cadáveres de varias zonas y ocho residentes estaban desaparecidos el miércoles, según Muhammad Iqbal Simatupang, jefe de policía de la capital provincial de Bali, Denpasar.

La lluvia ha provocado el desbordamiento de ríos, arrasando nueve ciudades y distritos de Bali. Lodo, ​​rocas y árboles cayeron sobre aldeas en las laderas de las montañas, y la crecida de los ríos inundó al menos 112 barrios y provocó varios deslizamientos de tierra, según informó la Agencia de Mitigación de Desastres de Bali en un comunicado.

Cuatro personas se encontraban en un edificio que se derrumbó y fue arrastrado en la zona del mercado de Kumbasari en el sur de Denpasar, dijo Nyoman Sidakarya, jefe de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Bali.

Videos publicados por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate mostraron autos flotando en aguas fangosas mientras soldados y rescatistas en botes de goma ayudaban a niños y personas mayores que se vieron obligados a subir a los techos de casas y edificios inundados.

Deslizamientos e inundaciones en Bali

Las graves inundaciones anegaron miles de viviendas y edificios en zonas residenciales y turísticas. Las autoridades cortaron el suministro de electricidad y agua, lo que obligó a hoteles, restaurantes, hospitales y otras instalaciones públicas a utilizar generadores, según informó el gobernador de Bali, Wayan Koster.

Se han producido deslizamientos de tierra en 18 barrios de los distritos de Karangasem, Gianyar y Badung y han arrasado al menos 15 tiendas y casas y han dañado varias carreteras y puentes, dijo.

«Este desastre también causó pérdidas materiales a comerciantes y empresas turísticas», dijo Koster, añadiendo que más de 800 personas se encontraban en refugios temporales después de que el agua de la inundación alcanzara hasta 2,5 metros (8 pies) en algunos lugares.

Aldeanos y vehículos arrastrados por la corriente

El portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Abdul Muhari, dijo que las inundaciones repentinas en Nagekeo arrastraron a aldeanos y vehículos que pasaban por las aldeas devastadas y provocaron un deslizamiento de tierra que bloqueó tres carreteras, matando al menos a tres aldeanos y dejando a cuatro personas desaparecidas.

El clima severo y el terreno accidentado obstaculizaron los esfuerzos de rescate, dijo, y señaló que las inundaciones en Nagekeo también destruyeron dos puentes, dos oficinas gubernamentales, una plantación, campos de arroz y ganado, dijo Muhari.

Las fuertes lluvias estacionales que caen desde septiembre a marzo con frecuencia provocan inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia.

