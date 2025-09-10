Jugadores de La Vinotinto desilusionados por no alcanzar el repechaje mundial #10Sep

- Publicidad -

Tras la derrota de la selección venezolana de futbol ante su similar de Colombia, la mayoría de los jugadores de La Vinotinto no dieron declaraciones post partido, sin embargo el barquisimetano Telasco Segovia, el portero Rafael Romo y el excapitán de la selección Tomas Rincón comentaron sus impresiones después del encuentro, para dar la cara por el equipo.

El exjugador del Deportivo Lara, Telasco Segovia, mencionó «estoy triste por todo lo que pasó, luchamos, sabíamos que iba a ser difícil pero le mando a toda Venezuela disculpas, siento que lo dimos todo. De verdad que es muy triste, no sé ni qué decirles pero nada, sé que vamos a salir de esta», concluyó el larense.

Por su parte, Rafa Romo dijo que el partido fue malo aunque tuvieron un buen primer tiempo, el equipo se vino abajo y ahí Colombia aprovechó los espacios. Luego agregó «me voy triste, me voy muy desilusionado es la derrota más dura de mi carrera y no poder cumplir con las expectativas que teníamos».

Asimismo, Tomas Rincón, quien jugó su último partido con La Vinotinto, destacó la tristeza que sentía en ese momento y que se iba con un sabor amargo, no obstante se siente orgulloso de haber formado parte de este grupo y de haber vestido el uniforme Vinotinto por tantos años.

La selección de Venezuela de futbol llegó al partido contra Colombia con posibilidades de clasificar al repechaje mundialista, pero tras perder ante los cafeteros y con la victoria de Bolivia ante Brasil, quedó fuera del único cupo de Conmebol para ir a disputar el repechaje que se lo terminó llevando la selección boliviana. Una vez terminado el encuentro, fanáticos y jugadores venezolanos se entristecieron por quedar a un paso de, posiblemente, jugar un mundial de futbol.

José Agustín Ibarra / Pasante

