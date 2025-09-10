Luis Vargas pronostica para hoy cielo despejado en gran parte de Venezuela #10Sep

- Publicidad -

El meteorólogo Luis Vargas informó que este miércoles, 10 de septiembre, predominará el aire seco y estable sobre buena parte del país. Con excepción de las regiones del oriente y los andes donde se esperan precipitaciones.

El aire seco y estable en la mayor parte del territorio nacional será propiciado por un anticiclón en niveles medios de la capa más baja de la atmósfera terrestre, lo que dificulta la formación generalizada de nubes de evolución.

Sin embargo, meteovargas como también es conocido, mencionó que se aproxima una onda tropical al este de Venezuela, la cual interactúa directamente con la Zona de Convergencia Intertropical, lo que generará algunas lluvias o chubascos en localidades de la región guayanesa, norte de Monagas, y al este y suroeste del estado Sucre.

Asimismo, Vargas destaca que por la actividad de la Vaguada Monzónica y la acción de los efectos locales, se producirán precipitaciones aisladas de corta duración en sectores de los Llanos, los Andes y el sur del Zulia. Además, el experto en meteorología, agregó que los eventos lluviosos que se pudieran presentar en el resto del territorio nacional, serán ocasionales y dispersos.

#10Sep Para hoy predomina el aire seco y estable sobre buena parte del país, propiciado por un anticiclón en niveles medios de la troposfera, lo que dificulta la formación generalizada de nubes de evolución. Sin embargo la aproximación de una onda tropical al este de Venezuela,… pic.twitter.com/8fgt8kIVfJ — Luis Vargas (@Meteovargas) September 10, 2025

José Agustín Ibarra / Pasante

