María Corina Machado en Conferencia de Irán 2025: “Tiempos brillantes nos esperan” #10Sep

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado participó este miércoles en la Conferencia de Irán 2025, organizada por la Unión Nacional para la Democracia en Irán, donde expuso sobre la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela y en el país asiático.

En su intervención, Machado destacó los paralelismos entre ambas naciones y subrayó que, pese a las condiciones políticas de Caracas y Teherán, “nuestros pueblos están organizándose y resistiendo activamente. Nuestro impulso es imparable”.

Venezuela e Irán: Luchas paralelas por la libertad

La líder de Vente Venezuela utilizó sus redes sociales para agradecer a los organizadores del encuentro y enfatizar que la voluntad popular es más fuerte que cualquier sistema autoritario.





“Ningún régimen puede superar la voluntad de una nación que ya ha elegido un nuevo futuro”, escribió en X.

Machado aseguró que tanto Venezuela como Irán transitan un camino irreversible hacia la libertad y concluyó con un mensaje de esperanza: “Tiempos brillantes nos esperan. Venezuela será libre. Irán será libre”.

La Unión Nacional para la Democracia en Irán es una organización sin fines de lucro impulsada por la comunidad iraní-estadounidense, que promueve una política exterior estadounidense hacia Irán basada en los derechos humanos y la democracia.

