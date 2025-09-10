PulsoEmpresarial Digitel se prepara para Fitelven 2025 ofreciendo una master class sobre el poder de la inteligencia artificial

- Publicidad -

En el marco de la tercera edición de la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela (FITELVEN) a celebrarse en las próximas semanas, Digitel ofreció una master class titulada “El poder de la Inteligencia Artificial”, dictada por Gabriel Díaz, vicepresidente de Tecnología de la Información de Digitel.

Durante la actividad, Díaz compartió con asistentes presenciales y público conectado vía streaming cómo la inteligencia artificial está transformando las telecomunicaciones, con aplicaciones para la automatización de operaciones, la atención al cliente, la optimización de redes, el análisis predictivo y la personalización de servicios.

Asimismo, destacó que en Venezuela la IA representa una oportunidad clave para enfrentar los retos de infraestructura, conectividad y eficiencia: “La inteligencia artificial no es una promesa a futuro, es una realidad que, implementada con visión estratégica, puede ayudarnos a optimizar recursos, mejorar la resiliencia operativa y ofrecer experiencias más ágiles, seguras y personalizadas para nuestros clientes”, afirmó.

FITELVEN: un espacio de innovación y colaboración

FITELVEN 2025, que se desarrollará del 18 al 21 de septiembre en el Poliedro de Caracas, reúne a empresas, especialistas, representantes gubernamentales, medios de comunicación y público general para debatir sobre tendencias como 5G, inteligencia artificial, ciberseguridad y transformación digital.

Este encuentro se consolida como la principal vitrina tecnológica de Venezuela, fomentando la innovación, el intercambio de conocimiento y la construcción de alianzas estratégicas que impulsen el progreso del país.

La participación de Digitel en FITELVEN se centra en una propuesta experiencial e inmersiva que integra sus principales focos en la implementación de 5G, el fortalecimiento de la ciberseguridad y la integración de la inteligencia artificial en su modelo de negocio como palanca para optimizar la experiencia del cliente, agilizar procesos internos, potenciar canales digitales y habilitar nuevas soluciones digitales.

A través de estas iniciativas, la Corporación reafirma su compromiso con los venezolanos, demostrando cómo la tecnología puede convertirse en motor de desarrollo y en transformación social y productiva.

