Salud pública en Venezuela: 300.000 vacunas brasileñas para el PAI #10Sep

El Ministerio de Salud venezolano, a través de su titular, Magaly Gutiérrez, ha confirmado la llegada de un lote de 300,000 vacunas donadas por Brasil para combatir la tuberculosis.

Las dosis, que arribaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, tienen como objetivo fortalecer el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del país, según palabras de la ministra, quien destacó el compromiso del gobierno de proteger a la población.

Este anuncio se produce en un contexto donde la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría ha señalado que, en la última década, el PAI no ha logrado sus metas de cobertura de vacunación. Además, han indicado que el esquema de vacunación en Venezuela está desactualizado y necesita incorporar nuevas vacunas.

Este cargamento de vacunas contra la tuberculosis se suma a otras donaciones recientes

Agosto: 226,000 dosis de vacuna contra la fiebre amarilla desde Rusia.

226,000 dosis de vacuna contra la fiebre amarilla desde Rusia. Mayo: 2,407,000 vacunas contra la poliomielitis y la hepatitis B, como parte de un acuerdo de cooperación con Irán.

2,407,000 vacunas contra la poliomielitis y la hepatitis B, como parte de un acuerdo de cooperación con Irán. Abril: 30,000 dosis de vacuna contra la poliomielitis desde Cuba y 20,000 contra la tuberculosis, además de 30,000 dosis contra la polio, desde Nicaragua.

Alejandra García / Pasante

