El camino al 2030 arranca para la Vinotinto: Caída ante Colombia deja al equipo con nuevos desafíos #10Sep

La Vinotinto salió con fuerza en el estadio Monumental de Maturín. Apenas al minuto 2, Telasco Segovia adelantó a Venezuela con un derechazo imparable tras pase de Salomón Rondón. La celebración fue corta: a los 10 minutos, Yerry Mina empató de cabeza para Colombia.

Josef Martínez devolvió la ventaja a los 14’, aprovechando un error del arquero Kevin Mier. Incluso estuvo cerca de marcar otro gol al 37’, cuando un remate suyo pegó en el poste. Sin embargo, la defensa venezolana volvió a fallar y Luis Suárez empató al 41’.

La primera mitad se fue con emociones de lado y lado, pero con un equipo colombiano que empezaba a asentarse mejor en la cancha.

La pesadilla de Luis Suárez

El complemento fue una pesadilla para la Vinotinto. Luis Suárez desató todo su poder ofensivo: marcó a los 49’, 58’ y 66’, completando un póker histórico en Maturín. Luis Díaz y Córdoba se encargaron de mantener la presión sobre la zaga venezolana, que lució desconectada.

Salomón Rondón descontó al 75’ para Venezuela, pero el 3-5 apenas duró un minuto. Córdoba selló el 3-6 definitivo y las esperanzas mundialistas quedaron sepultadas.

Bolivia dio la sorpresa en El Alto

Mientras en Venezuela se vivía la goleada, en La Paz Bolivia derrotó 1-0 a Brasil. Con ese resultado, la selección del altiplano alcanzó los 20 puntos y aseguró el boleto al repechaje internacional rumbo al Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La Vinotinto cerró las Eliminatorias con 18 puntos, fruto de cuatro victorias, seis empates y ocho derrotas.

Lágrimas y críticas al cuerpo técnico

Lo que comenzó como una fiesta terminó en frustración. En plazas y calles de Caracas, los fanáticos siguieron el partido con fe, pero la goleada provocó lágrimas y decepción. Muchos hinchas señalaron al seleccionador Fernando “Bocha” Batista como responsable del descalabro.

“Si Batista tiene dignidad debe presentar la renuncia”, se escuchaba entre los comentarios de una fanaticada que cumplió en las tribunas y en el aliento, pero que salió con la sensación amarga de haber quedado otra vez fuera de la cita mundialista.

