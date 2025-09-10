Super Mario celebra cuatro décadas de historia #10Sep

- Publicidad -

El héroe bigotudo de Nintendo, Super Mario, celebra cuatro décadas de existencia, tiempo en el que ha trascendido el mundo de los videojuegos para convertirse en un ícono cultural.

Según una nota publicada en el diario El Nacional, para Kikai, un fanático de 40 años, la vida sería completamente diferente sin Mario, el icónico héroe bigotudo del gigante japonés de videojuegos que cumple cuatro décadas.

El hito que lo catapultó a la fama fue Super Mario Bros., lanzado en Japón el 13 de septiembre de 1985. Este título revolucionó por completo la industria al ser uno de los primeros en los que el protagonista avanza de forma horizontal, en un universo repleto de colores.

En la publicación, Kikai afirma que su padre le compró el juego, el cual ha jugado desde que tiene memoria. Además, cuenta que su pasión por el personaje lo ha llevado a coleccionar «entre 20.000 y 30.000 objetos» relacionados con Mario en su oficina.

Al igual que Kikai, varias generaciones han sido cautivadas por el personaje creado por el japonés Shigeru Miyamoto, quien hizo su primera aparición en 1981 con el nombre de “Jumpman” en el juego de arcade Donkey Kong.

Se convirtió oficialmente en Mario en 1983 con el juego Mario Bros. para máquinas recreativas y alcanzó la fama global con Super Mario Bros., un éxito rotundo lanzado para la consola Famicom de Nintendo (NES) del que se vendieron más de 40 millones de ejemplares.

Luisana Mejia / Pasante

