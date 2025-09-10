Tragedia en Utah: Donald Trump confirma la muerte de Charlie Kirk #10Sep

- Publicidad -

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el fallecimiento de Charlie Kirk, un prominente activista conservador y fundador de la organización juvenil Turning Point USA. El anuncio se realizó a través de su plataforma Truth Social, donde Trump expresó su profundo dolor por la pérdida de quien consideraba un amigo cercano.

«El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido«, escribió Trump. «Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros».

- Publicidad -

El incidente en el que Kirk fue mortalmente herido ocurrió la tarde de este miércoles, 10 de septiembre, durante un evento público al aire libre en la Universidad de Utah Valley. Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que Kirk, un firme partidario de Trump, fue alcanzado por un proyectil mientras hablaba ante una multitud de asistentes.

VIDEO | El activista conservador Charlie Kirk, aliado de Trump, fue herido de bala en un acto público #10Sep pic.twitter.com/ksjVbIhP8r — Elimpulso.com (@elimpulsocom) September 10, 2025

«Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!», agregó Trump en su comunicado, cerrando con un mensaje personal de afecto hacia el fallecido líder conservador.

Presunto culpable

La policía del campus de la Universidad del Valle de Utah (UVU) detuvo a un sospechoso por el presunto tiroteo contra el activista y comentarista conservador Charlie Kirk durante un evento público en la institución.

La identidad del sospechoso no ha sido revelada, y las autoridades continúan investigando los motivos detrás del incidente. La Universidad del Valle de Utah ha reforzado las medidas de seguridad y ha ofrecido su total cooperación con la investigación policial.

VIDEO | Detienen al presunto culpable del atentado contra el activista y comentarista conservador Charlie Kirk #10Sep pic.twitter.com/l42n5RuZzV — Elimpulso.com (@elimpulsocom) September 10, 2025

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí