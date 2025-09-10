UCAB alerta sobre la prevención del suicidio: atendiendo las señales de alerta #10Sep

- Publicidad -

Existen maneras de entrever que alguien se encuentra en una situación de crisis que puede llevarlo a atentar contra su vida, aunque algunos síntomas son invisibles para otras personas.



La coordinadora académica de la Escuela de Psicología de la UCAB, Celibeth Guarín, identifica algunos de esos comportamientos y llama a familiares y amigos a procurar que el afectado busque ayuda cuanto antes.

El suicidio es la consumación del acto de atentar contra la propia vida; además, es una crisis de salud pública que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), causa la muerte de más de 700.000 personas a nivel global.



En el país, según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), 1.962 personas -es decir, cinco por día- fallecieron por esta razón. La cifra representa 6,9 decesos por cada 100 mil habitantes. Por iniciativa de la OMS, cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el propósito de visibilizar y educar sobre el tema.



Observar las señales, acompañar y «escuchar sin juzgar»

De acuerdo con Celibeth Guarín, coordinadora académica de la Escuela de Psicología de la UCAB y secretaria general de la Federación Venezolana de Psicólogos, alrededor del suicidio existen tabúes, mitos y procesos internos imperceptibles, pero también otros que se hacen visibles en las diferentes etapas asociadas a este fenómeno.



«Estas etapas son la ideación (pensamientos de hacerse daño), los intentos (acciones que no llevan al acto consumado) y el acto consumado», dijo la psicóloga, quien indicó que la depresión y otras enfermedades mentales aumentan el riesgo de ocurrencia. Sin embargo, aclaró que situaciones graves también pueden generar el malestar suficiente como para que la persona no vea otra alternativa sino la de quitarse la vida.



“La prevención siempre irá orientada a cualquiera de las etapas. Es importante estar atentos a las señales. Por ejemplo, a episodios emocionales difíciles como como duelos, rupturas amorosas, pérdida de empleo, conocimiento de una enfermedad médica”, sostuvo Guarín.



La profesora recalcó la importancia de observar y escuchar atentamente a familiares o allegados en situaciones como éstas, pues en ocasiones los gritos de ayuda son silencios y nadie está exento de padecer algún malestar psicológico.

Algunas señales de alerta incluyen los siguientes comportamientos:

Sensación de tristeza

Pérdida del interés en actividades cotidianas que antes generaban placer

Cambios en los hábitos alimenticios (más o menos apetito)

Cambios en los patrones de sueño

Descuido de la apariencia personal

Aislamiento social

Decir en voz alta la intensión de hacerlo

Despedidas sutiles con familiares y amigos

Cambios en la postura y manera de hablar

Ideas de inutilidad

Consumo elevado de sustancias como alcohol o drogas

Impulsividad



Frente a cualquiera de estos indicios, la psicóloga apuntó que es fundamental promover que el afectado busque atención profesional (psicológica o psiquiátrica). Agregó que el autocuidado (estar atento a las propias emociones y cambios personales) también es de gran relevancia.



“Muchas veces no sabemos qué hacer, pero con la sola presencia es bastante. Se debe evitar decir ‘ve de compras y sales de esto’; ‘no seas débil’ y ese tipo de frases que, incluso, pueden generar aún más malestar. En su lugar, mejor es acompañar y escuchar sin juzgar; preguntar cómo está la persona más allá de ese ‘bien’ que siempre decimos. Es importante ser empático y no ignorar la situación”, recalcó.

