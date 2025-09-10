- Publicidad -

Este miércoles, alrededor del mediodía local, Charlie Kirk recibió un disparo en el cuello mientras participaba en un evento público en la Universidad de Utah Valley (UVU), en Orem, Utah.

El incidente ocurrió durante su gira “American Comeback Tour”, mientras respondía preguntas frente a una multitud bajo una carpa. Según videos grabados por asistentes, se escuchó un estruendo, Kirk se desplomó y comenzó el caos entre el público que empezó a correr y refugiarse.

La universidad confirmó que el disparo fue dirigido hacia él desde un edificio cercano—aproximadamente 200 yardas—y que un sospechoso fue arrestado. Inmediatamente, el campus entró en cierre y las clases fueron suspendidas.

Kirk fue trasladado de urgencia a un hospital, donde su condición se reportó como crítica. Este ataque, visto como un caso de violencia política, provocó reacciones inmediatas en todo el espectro político.

VIDEO | El activista conservador Charlie Kirk, aliado de Trump, fue herido de bala en un acto público #10Sep pic.twitter.com/ksjVbIhP8r — Elimpulso.com (@elimpulsocom) September 10, 2025

Solidaridad y condenas mayoritarias

El expresidente Donald Trump invocó oraciones para él desde su plataforma Truth Social:

“Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”

El FBI, con presencia en la zona, lidera la investigación, y sus agentes colaboran con las autoridades locales.

Figuras del ámbito federal, tanto republicanos como demócratas—como el vicepresidente J.D. Vance, el gobernador de California Gavin Newsom, la exvicepresidenta Kamala Harris y la congresista Gabrielle Giffords—condenaron el tiroteo y pidieron rechazar cualquier forma de violencia en la política.

¿Quién es Charlie Kirk y por qué este ataque conmociona?

Fundador y líder de Turning Point USA, una influyente organización conservadora que moviliza jóvenes en campus universitarios, Kirk ha sido una voz prominente en el entorno pro-Trump. Con millones de seguidores en redes sociales, su figura es símbolo del actual activismo juvenil conservador.

Su gira en Utah pretendía ser la primera parada de un tour nacional, el cual fue abruptamente interrumpido por el atentado.

