VIDEO | Intransitables se encuentran las calles de El Olivo al oeste de Barquisimeto #10Sep 

La comunidad de El Olivo II, ubicada al oeste de Barquisimeto lleva más de 10 años con gran problemática de la vialidad.

Ana Hernández, habitante de este sector informó “tenemos muchos años con esta problemática en la vialidad, la mayoría de las calles de El Olivo y la Urbanización Rafael Caldera se encuentran intransitables”.

De esta manera Hernández, señaló que hace cuatro años se reventaron las cloacas en el mismo sector, contaron con la visita de Emica donde ofrecieron la reparación pero por el problema de las aguas negras no pudieron realizar el trabajo respectivo.

“También hemos reportado el mal estado de las calles por medio de la aplicación Ven App pero no hemos obtenido respuesta para el asfaltado” expresó Hernández.

En este mismo sentido, Hernández manifestó que otras de las problemáticas que preocupa a los vecinos de El Olivo, es que cuando llueve los motorizados agarran las aceras de paseo para no caer en los charcos que se forman por los huecos que tienen las calles, causando preocupación por la seguridad de los niños y adultos mayores que viven en el sector.

Por último Ana Hernández hizo un llamado al nuevo alcalde del municipio Iribarren, Yanis Aguero a que se acuerde del sector El Olivo y la Urbanización Rafael Caldera.

