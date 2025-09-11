ANSA: Transacciones comerciales en los supermercados del país aumentaron un 20% #11Sep

- Publicidad -

El sector de supermercados en Venezuela muestra un notable dinamismo, con un aumento del 20% en las ventas en lo que va de 2024 en comparación con el año anterior. Según datos de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA) y declaraciones del ministro de Comercio Nacional, Luis Villegas, este crecimiento refleja la resiliencia y el avance económico del país.

En una reseña de Banca y Negocio, el ministro Villegas destacó que la red de supermercados en el territorio nacional opera con 5.400 cajas registradoras y consta de más de 940 tiendas. Este sector no solo representa el 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB), sino que también es un importante generador de empleo, con más de 650.000 puestos de trabajo.

En la nota difundida, Villegas subrayó que las transacciones comerciales se realizan mayormente en bolívares, que representan el 95% de las ventas, mientras que la oferta de productos ha experimentado un crecimiento progresivo.

En la publicación, el ministro estima que en el país circulan más de 400 marcas de la Cesta Alimentaria. Además, sostienen que las proyecciones de ANSA para 2025 son optimistas, con la expectativa de abrir más de 40 nuevos supermercados en todo el país.

