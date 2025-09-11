Danny Ocean y Chino & Nacho nominados a los Billboard latinos #11Sep

- Publicidad -

En una noche dominada por la arrolladora presencia de Bad Bunny, Venezuela tendrá sus representantes. Danny Ocean fue nominado a los Premios Billboard de la Música Latina en las categorías Artista Latin Pop del Año y Álbum Latin Pop del Año Solista con Babylon Club.

Por su parte, Chino & Nacho destacaron en la categoría Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo.

Según el portal web de El Nacional, Bad Bunny encabeza la lista de finalistas a los Premios Billboard latinos este 2025 con un récord histórico de 27 nominaciones.

Al ícono del género urbano le sigue el grupo regional mexicano Fuerza regida, con 15. Asimismo, el también puertorriqueño Rauw Alejandro competirá con 14, en una edición que celebrará su gala el 23 de octubre en Miami (Florida).

Bad Bunny superó todos los récords de nominaciones a los galardones. Posee menciones destacadas a las categorías de Artista del Año, Compositor del Año y Top Latin Album del Año por su proyecto Debí tirar más fotos, uno de los álbumes más escuchados del año en todo el mundo.

Igualmente, el grupo de música regional mexicana de California, Fuerza Regida, obtuvo nominaciones a Artista del Año, Global 200 Artista del Año y Álbum Top Regional Mexicano del Año por su trabajo 111XPANTIA.

