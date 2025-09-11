Buscar
APOYAR

Danny Ocean y Chino & Nacho nominados a los Billboard latinos #11Sep

El Impulso
Por El Impulso

-

NoticiasActualidadNacionales
Fue nominado a los premios Billboard de la música latina en las categorías Artista Latin Pop del Año y Álbum Latin Pop del Año Solista
- Publicidad -

Trabajo de: www.yaracuyaldia.com

En una noche dominada por la arrolladora presencia de Bad Bunny, Venezuela tendrá sus representantes. Danny Ocean fue nominado a los Premios Billboard de la Música Latina en las categorías Artista Latin Pop del Año y Álbum Latin Pop del Año Solista con Babylon Club.

- Publicidad -

Por su parte, Chino & Nacho destacaron en la categoría Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo.

Según el portal web de El Nacional, Bad Bunny encabeza la lista de finalistas a los Premios Billboard latinos este 2025 con un récord histórico de 27 nominaciones.

Al ícono del género urbano le sigue el grupo regional mexicano Fuerza regida, con 15. Asimismo, el también puertorriqueño Rauw Alejandro competirá con 14, en una edición que celebrará su gala el 23 de octubre en Miami (Florida).

Bad Bunny superó todos los récords de nominaciones a los galardones. Posee menciones destacadas a las categorías de Artista del Año, Compositor del Año y Top Latin Album del Año por su proyecto Debí tirar más fotos, uno de los álbumes más escuchados del año en todo el mundo.

Igualmente, el grupo de música regional mexicana de California, Fuerza Regida, obtuvo nominaciones a Artista del Año, Global 200 Artista del Año y Álbum Top Regional Mexicano del Año por su trabajo 111XPANTIA.

Leer más: Yaracuy al día

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
24 años después del 11 de septiembre: Un legado de dolor y resiliencia en Estados Unidos #11Sep
El Impulso
El Impulso

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

Diáspora venezolana: El 60% de los migrantes no tienen su pasaporte vigente #9Sep

Tomás Páez, sociólogo  y coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, indicó que los venezolanos ocupan el primer lugar en solicitudes de asilo y acotó que el 93% de las peticiones de asilo hechas por los venezolanos se concentran en España.

Corpoelec denuncia sabotaje eléctrico en el oriente del país y lo califica de «maniobra terrorista» #10Sep

VIDEO | La violinista María Virginia García celebra los 496 años de Maracaibo con un homenaje en Pico Espejo #8Sep

Caribbean Airlines suspende vuelos entre Trinidad y Tobago y Venezuela durante septiembre #5Sep

- Publicidad -

Debes leer

24 años después del 11 de septiembre: Un legado de dolor y resiliencia en Estados Unidos #11Sep

Estados Unidos conmemora hoy el 24 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, un evento que marcó un antes y un después en la historia moderna del país y del mundo. En un día dedicado a la reflexión y el recuerdo, las ceremonias principales se llevan a cabo en Nueva York, el Pentágono y Shanksville, Pensilvania, en honor a las casi 3,000 víctimas que perdieron la vida en los ataques.

#OPINIÓN Crónicas y relatos de la migración: Venezolanos de mi amor #11Sep

VIDEO | María Corina Machado invita a los venezolanos a unirse por la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles #11Sep

#OPINIÓN Los venezolanos y sus gentilicios #11Sep

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.