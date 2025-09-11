El enemigo silencioso: 1 de cada 3 adultos sufre hipertensión en Venezuela #11Sep

- Publicidad -

La hipertensión arterial está consolidada como una de las enfermedades más prevalentes y peligrosas de nuestro tiempo. Conocida como el «enemigo silencioso», esta condición, que a menudo no presenta síntomas hasta causar daños graves, es el principal factor de riesgo para eventos cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal y la muerte.

En Venezuela, la situación es particularmente alarmante. Según la Dra. Soledad Briceño, presidenta de la Sociedad Venezolana de Hipertensión (SVH), la prevalencia de esta afección alcanza el 35%, una de las más altas de América Latina. Las cifras varían por región, con los Andes y el Zulia registrando los porcentajes más elevados, lo que significa que uno de cada tres adultos mayores de 18 años padece hipertensión, este número se dispara al 70% en personas de 70 a 80 años.

La Dra. Briceño enfatizó que la hipertensión es una enfermedad crónica que, de no controlarse, puede derivar en problemas de salud devastadores como infartos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y renal, entre otros. La razón de su apodo, «enemigo silencioso», radica en que sus síntomas sólo se manifiestan cuando el daño a los órganos ya es un hecho. «Es en ese momento cuando la persona descubre que es hipertensa», advirtió la especialista.

Diagnóstico y prevención: la clave está en el control

El diagnóstico definitivo de la hipertensión se establece cuando los valores de presión arterial son iguales o superiores a 140/90 mmHg en múltiples mediciones. Para asegurar la fiabilidad de los resultados, la medición debe realizarse bajo condiciones específicas: el paciente debe estar sentado, haber reposado por al menos 5 minutos, y no haber fumado o ingerido alimentos.

La presidenta de la SVH recordó la importancia de las mediciones regulares de la presión arterial, especialmente en pacientes con patologías como diabetes u obesidad. Es el único método para detectar la hipertensión a tiempo.

La hipertensión tiene un origen multifactorial

La Dra. Briceño explicó que la enfermedad es tanto genética, transmitida de padres a hijos, como epigenética, donde factores externos como la mala alimentación, el estrés y el medio ambiente juegan un papel crucial en su desarrollo. Sin embargo, la prevención y el control son posibles mediante cambios en el estilo de vida, incluyendo la actividad física regular y la reducción del consumo de sal y alcohol.

La amenaza oculta de la hipertensión nocturna

El Dr. José Andrés Octavio, cardiólogo y vicepresidente de la SVH, destacó un riesgo adicional: la hipertensión nocturna. Este tipo de hipertensión representa una amenaza significativa porque el daño cardiovascular y la mortalidad están más estrechamente relacionados con la presión arterial durante la noche que con la diurna.

Esta patología es común en diabéticos, personas con sobrepeso, con enfermedad renal y aquellos que sufren de apnea del sueño. El diagnóstico de la hipertensión nocturna requiere un monitoreo ambulatorio de 24 horas (MAPA), ya que las fluctuaciones de la presión arterial durante la noche no suelen detectarse en una consulta médica estándar. El tratamiento incluye cambios en el estilo de vida, restricción de sodio y, en algunos casos, la administración de antihipertensivos por la noche.

Congreso para combatir la hipertensión

Para abordar estos desafíos, la Sociedad Venezolana de Hipertensión (SVH) realizará el XXI Congreso Venezolano de Hipertensión Arterial el 19 y 20 de septiembre en Caracas. El evento, dirigido a especialistas, buscará inspirar acciones y ofrecer las últimas directrices para el diagnóstico, tratamiento y prevención.

El congreso abordará temas como la genética de la hipertensión, el impacto de la inteligencia artificial y la apnea obstructiva del sueño. Con simposios en conjunto con otras sociedades médicas, el evento servirá como una plataforma vital para que los profesionales de la salud se conecten, actualicen sus conocimientos y, en última instancia, mejoren la calidad de vida de los pacientes.

Alejandra García / Pasante

