Esperanza contra la extinción: nace una nueva cría de Cunaguaro en el Zoológico Las Delicias #11Sep

- Publicidad -

El Zoológico Las Delicias de Maracay ha anunciado el nacimiento de una cría de cunaguaro el pasado lunes 8 de septiembre, un evento que representa un hito crucial en la lucha por la conservación de esta especie.

La pequeña cría, cuyo sexo aún no ha sido determinado, es el resultado del programa de reproducción del zoológico. Según la nota publicada en El Nacional, la madre es una hembra de tres años llamada Girardot y el padre es un macho nombrado Caracas.

- Publicidad -

Lea también: ¿Qué hacer si encuentras un animal silvestre herido en Barquisimeto? Esto es lo que debes hacer según expertos

El cunaguaro, que se ubica como el tercer felino más grande de Venezuela, enfrenta una amenaza constante debido a la destrucción de su hábitat natural y al tráfico ilegal. Por esta razón, la llegada de este cachorro tiene una relevancia especial para los esfuerzos de preservación.

El programa de reproducción del Zoológico Las Delicias es una iniciativa clave para la preservación de la especie. En la publicación dice que al mantener una población estable, el zoológico actúa como una reserva vital para el cunaguaro, lo que podría ser fundamental para su supervivencia a largo plazo.

Luisana Mejia / Pasante

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí